（文/王雅芬）2022臺北市教育博覽會今日（8/17）於南港展覽館2館1樓開幕，免費參觀。市長柯文哲及教育局曾燦金局長、各大教育相關團體、校長及教師代表連袂出席，共同宣誓：「孩子的未來，讓臺北來！」展現臺北市投注教育決心。教育局表示，博覽會受疫情影響，除停辦外更一再延後辦理，透過8/17-8/20日的精彩展出，希望再次打造出老師及學子們最佳舞台，讓每一位師生努力的成果，都能在博覽會中綻放。

立委高嘉瑜(左3)為博覽會，爭取補助經費，今日出席2022臺北市教育博覽會開幕式，以行動支持教育。(攝影/王雅芬)

今年的展覽採取線上及實體混成方式辦理，從學校到產業、從體制內到體制外教育以16個展區五大主題呈現，包括「全人及素養導向教育」、「技職教育」、「創新及實驗教育」、「國際及雙語教育」及「資訊及智慧教育」等五大主軸，展現台北市教育成果，並擘劃學前至終身樂齡教育未來願景。柯文哲市長致詞時說，他上任時台北市還沒有公立實驗學校，但現在已經有包括小學6間、國中3間、完全實驗中學1間，以及新上線的網路實驗高中等11間，現在台北市的目標不是台灣第一，現階段已經接近亞洲第一，希望繼續努力成為世界第一。同時感謝立委高嘉瑜協助向中央申請補助，並表示台北教育博覽會是展示這幾年教育成績，不過現在還要繼續前進，更重要的是如何在現有基礎繼續前進。

市長柯文哲及教育局曾燦金局長參觀展攤並玩遊戲抽籤，抽中第9籤。(攝影/王雅芬)

市長柯文哲及教育局曾燦金局長參觀展攤並玩遊戲抽籤，抽中第9籤的籤詩。(攝影/王雅芬)

此外，在活動現場主舞臺區每日推出各式藝能表演及論壇分享、集章抽獎活動，共有總價值超過100萬豐富抽獎禮品，包含Switch、筆記型電腦、iPAD、智慧型手錶、攝影機、實物投影機、USB隨身碟及各式學習用品。民眾可於博覽會網站（網址：https://tpeduexpo111.tp.edu.tw/）註冊成為會員後，瀏覽線上各區活動影片及資訊，點擊「我要集章」，滿10點可「兌換抽獎機會」1次；或於實體活動展場中完成體驗活動，向展場工作人員出示「個人活動條碼」，一項體驗活動每日以獲得1點為限，滿10點可「兌換抽獎機會」1次，8月17日至20日展覽期間共計有8次抽獎機會，每位參觀者都能玩得開心又收穫滿滿！

大佳國小老師們推出結合趣味的降肉飯糰，有趣又降肉。(攝影/王雅芬)