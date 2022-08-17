(實習記者/黃奕銘)2022臺北市教育博覽會於今(17日)在南港展覽館2館1樓揭開序幕！台北市大家長柯文哲及教育局曾燦金局長和各大教育相關團體、校長及教師代表，皆來共襄盛舉。此次博覽會主要分為「全人及素養導向教育」、「技職教育」、「創新及實驗教育」、「國際及雙語教育」及「資訊及智慧教育」等五大主軸，而活動除了實體外，也採取線上舉辦，無法到達現場的民眾也都歡迎線上參加，一同欣賞臺北市的教育成果!

臺北市市長柯文哲表示，於下學年開學時臺北市雙語學校將達到78所，而特別是高中生，若有特別修課程將可同時拿到台灣與其他國家文憑，在申請國外大學上很大的幫助。除此之外，也提到下個月第一所網路實驗中學將會上線，在上任前，臺北市是沒有公立的實驗學校，而現今分別有國小6所、國中3所，完全實驗中學1所，再加上下個月上線的網路實驗高中，共計11所。在未來中如何在既有的基礎上繼續前進，是本次展覽會重要目的，希望大家看完展覽可以提供建議，作為下一任市長或臺北市往前進的參考，為拿到世界第一繼續努力。

2022臺北市教育博覽會啟動儀式。(照片/黃奕銘攝影)

近年來，科技越趨進步，學校也漸漸將元宇宙素材融入於教材之中。中正國小的老師表示，在目前的課程，都會盡可能結合元宇宙AR技術，學生們只要利用平板或是手機上下載的APP，就可以掃取課程的Q-rcode，輕鬆進入元宇宙的世界，如此一來不但可以讓教材更加生動的展現，也可以讓學生在學習的這條路上不乏味。

中正國小於課程結合元宇宙AR技術，學生們只要利用平板或是手機上下載的APP，就可以掃取課程的Q-rcode，輕鬆進入元宇宙的世界。(照片/黃奕銘攝影)

此外，臺北市學校環境教育中心執行秘書劉志賢表示，中心會與學校們合作，利用團隊報名的方式，讓學生與教師共同合作建造一艘舟，合作中可以讓學生們體驗手作的樂趣，並實際帶學生們下景美溪，讓這艘舟行於水上，展覽現場有體驗獨木舟的活動，透過VR眼鏡，身歷其境於景美溪中划船。環境教育中心也把一些原本需要實際參訪的課程轉成線上，利用元宇宙的技術，規劃出整合式的套裝課程，沉浸式的學習體驗及線上線下的混成教學，讓學生可以參與其中，不受到疫情的干擾。

臺北市學校環境教育中心執行秘書劉志賢。(照片/黃奕銘攝影)

活動現場舉辦體驗獨木舟的活動，透過VR眼鏡，身歷其境於景美溪中划船。(照片/黃奕銘攝影)

另外，教育部自111年起連續4年推動「班班有網路，生生用平板」的教育政策，讓每個學生都有一台平板可以作學習，但在管理上因為數量太大，而造成難以管控的跡象，剛好Jamf Pro可以為老師們解決此問題。Jamf Pro可以讓老師利用自動化的方式管理裝置，也能在上課時讓平板自動黑屏以利學生們專心聽講，在平板上裝設safe internet，學生們回家自主學習不受到外物干擾，讓學生們在科技進步的時代，適應數位學習的新世代。

教育局表示，因受疫情影響活動的時間一再延後，期望本次活動可以讓大家看到學生與師長們的最佳舞台，讓每一位師生努力的成果，都能在博覽會中綻放，參觀的民眾於進場也記得配合入口量測體溫，並全程配戴口罩，一起欣賞臺北市近年的教育成果。