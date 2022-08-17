為了提升宜蘭智慧樂活與終身學習，升級大宜蘭區域智慧科技與文創休旅產業，佛光大學與宜蘭縣政府合作執行教育部111年度《宜蘭縣學習型城市計畫-宜蘭創新科技與智慧樂活之元宇宙概念學習型城市建構》，共有四項計畫以宜蘭文化及智慧樂活特色為主，期待能為宜蘭建構新型態的學習型城市。

8/16日宜蘭縣學習型城市計畫推動發表會中，計畫召集人宜蘭縣林姿妙縣長，以及由佛光大學傅昭銘副校長領軍四項計畫的執行團隊，包含產媒系高宜淓主任、未樂系黃孔良老師、文資系蔡明志主任、資應系羅榮華主任等人皆到達現場。而學習型城市計畫總主持人暨南大學吳明烈教授也透過視訊致詞，他表示，宜蘭縣推動的學習型城市計畫由縣長林姿妙支持展現推動的決心，帶動了終身學習風潮，期待宜蘭縣未來的發展。

宜蘭縣林姿妙縣長致詞。(照片/佛光大學提供)

佛大傅昭銘副校長表示，宜蘭學習型城市計畫從今年起，將執行三年，建構宜蘭學習型城市的終身學習願景，共有擬定四項議題，包含文化創意學旅、提供智慧學習平台、城市品牌行銷、溫泉養生樂活產業推廣。將以「地方文化資源」與身體感官、文化認同密切連結，並提升宜蘭智慧科技學習，進而達到終身樂活與永續發展。

佛大傅昭銘副校長致詞。(照片/佛光大學提供)

四項計畫的執行進度：「溫泉養生樂活產業子計畫」，日前已與礁溪鄉多家企業簽約的「宜蘭養生樂活智慧服務產業產官學聯盟」，以推廣創新礁溪溫泉產業；「文化創意加值學習子計畫」藉由縣民研究員工作坊的試辦為主，讓生活在宜蘭的民眾可以探究宜蘭地方知識，並且設計有趣的宜蘭地方知識主題學習遊程，讓縣民在透過體驗進行學習；「宜蘭城市品牌行銷子計畫」以提升宜蘭成為傳統文化與創新科技為目標，課程中，不僅有聘請纏花國寶陳惠美工藝師開設纏花創作設計工作坊，並有半農興村的深度體驗與AR旅程等等。透過以上三項計畫，讓宜蘭創新科技與智慧樂活之元宇宙概念學習型城市建構能逐步實現。

此外，發表會中國寶陳惠美工藝師也驚喜現身分享教學點滴，並且獻上國寶級纏花給縣長林姿妙，也期待能共同帶動傳承文化。林姿妙縣長表示，帶領縣政團隊、各局處成員傳承「宜蘭經驗」，並以發展創意產業為策略，運用資通訊智慧服務，實現充分就業，同時打造宜蘭成為智慧科技文創觀光城市。進而達到「經濟發展」、「學習永續」、「環境永續」，拚出宜蘭好生活。