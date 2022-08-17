台中慈光社會福利慈善事業基金會附設台中市慈馨兒少之家主任廖振杉與25位家園師長帶領18位孩童進行「夏之旅」自立生活體驗。本次活動以海線鐵道行為主題，於8月17日出發至新竹玄奘大學，體驗AR/VR科技、攝影棚節目製作、大學自學資源、各系專業教室等，亦為玄奘大學對「夏之旅」活動合作的初體驗。此次不同於以往的課程形態，玄奘大學設計活潑的闖關活動，讓每位孩童有不一樣的大學校園體驗進而拓展學習視野、提升學習動機。

慈馨兒少之家孩童於玄奘大學雲端教室AR/VR科技應用體驗(圖/玄奘大學提供)

玄奘大學校長簡紹琦表示，「慈馨家園的孩子先天比較辛苦，廖振杉主任亦為玄奘社會工作學系的優秀校友，因此十分榮幸能參與此次的夏之旅活動。玄奘大學一直秉持高等教育應有的公益社會責任，董事會近五年募得2200萬款項，並爭取教育部補助2700萬，近五千萬全數挹注弱勢學生學習、生活、職涯等輔導，以學習替代工讀的方式，減輕其生活壓力，期待學生未來能夠翻轉人生」。

玄奘大學社會工作學系何慧卿老師擔任主持人，說明闖關規則。(照片/玄奘大學提供)

慈馨兒少之家從民國96年至今實施「夏之旅」已有15年經驗，目的在於利用情境式體驗教育策略，培養家園孩童獨立解決問題能力，檢核生活技能、心理技能、社會技能之相對能力。今年慈馨兒少之家首次到玄奘大學進行「夏之旅」，孩童分成四組，在數個月前便自行討論要使用何種交通工具前往學校，並在台中進行模擬實驗後，再行修正。因為台中到新竹的路途遙遠，旅程中有遇到錯過公車、背包遺失等小意外，但所有孩童還是順利扺達。

玄奘大學邱琪瑄研發長代表學校贈送紀念品由慈馨兒少之家廖振杉主任代表受領。(照片/玄奘大學提供)

慈馨兒少之家孩童於玄奘大學攝影棚進行攝影師、導播及主播體驗活動。(照片/玄奘大學提供)

玄奘大學由社會工作學系副教授何慧卿擔任此次活動總召，安排各系專業教師群熱情接待，設計不同於一般校園參訪的活動，融入合作、問題解決等自立能力，讓孩童有不一樣的大學校園體驗。視覺傳達設計學系主任吳敬堯亦帶領視傳系學生帶孩童體驗賽車、飛行器等VR技術，讓孩童驚呼連連，觸發孩童對於AR/VR結合生活技術運用的興趣。大眾傳播學系教師劉建宏帶領孩童於虛擬攝影棚體驗節目製作的流程，以及資訊傳播的應用。此次行程除了參觀各系專業教室之外，還透過今年重新裝修的自立書軒E化尋書的闖關活動實踐「夏之旅」獨立解決問題的能力。自立書軒為玄奘大學第一座智慧型圖書館，由傳統自助借書機，升級為手機自助借書，透過行動圖書館APP，進行個人化閱覽服務等自學資源。