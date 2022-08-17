(實習記者/郭俊偉)「2022臺北市教育博覽會」8/17-8/20日在南港展覽館2館1樓舉行，透過「全人及素養導向教育」、「技職教育」、「創新及實驗教育」、「國際及雙語教育」及「資訊及智慧教育」等五大主軸16個展區，其中「全人及素養導向教育」包含的樂齡學習也是近年備受關注的主題，攤位「祖孫相伴，藝起共學」主辦人游鴻池表示，希望透過本次活動，讓更多人體驗到祖孫共學的樂趣。

本次活動邀請到各大教育相關團體、校長及教師代表，台北市長柯文哲及教育局長曾燦金也到現場支持。柯文哲表示，目前台北市已與多所國際學校合作，特別是高中生的課程，只要修到標準，就可以同時獲得台灣與其他國家的文憑，將來對申請國外大學有很大的幫助。他也補充，很感謝在背後默默努力的教育單位，未來將不負眾望繼續推動多元教育，讓台北教育讓全世界看見。

柯文哲受訪後表示，目前台北市已與多所國際學校合作，特別是高中生的課程，只要修到標準，就可以同時獲得台灣與其他國家的文憑，將來對申請國外大學有很大的幫助。(攝影/黃奕銘)

博覽會包括「全人及素養導向教育」、「技職教育」、「創新及實驗教育」、「國際及雙語教育」及「資訊及智慧教育」等五大主軸16個展區。「全人及素養導向教育」主打大人小孩皆能玩樂的活動，當中「祖孫相伴，藝起共學」以祖孫兩代的課程活動為特色，主辦人游鴻池表示，將會把以往在13所學校開設過的課程，盡可能在展期的4天中完整重現，讓民眾可以體驗到祖孫一同學習的樂趣。

游鴻池提到，樂齡學習的活動十分多樣化，現場更是帶來課程中十分精采的「祖孫太古」，參與演出的廖小妹妹表示，自己今年10歲，從幼稚園就開始學打鼓，至今也學了5、6年，因為在班上表現良好的關係，才來到這次的博覽會進行表演。一旁的陳奶奶則笑著說，祖孫倆感情好，常會一起練習打太鼓，也表示自己記性較差，很感謝課程老師的用心教導，讓她可以一直跟著孫女一同打鼓。

廖小妹妹與陳奶奶打太鼓。(攝影/黃奕銘)

陳奶奶很感謝課程老師的用心教導，讓她可以一直跟著孫女一同打鼓。(攝影/黃奕銘)

此外，本次活動也有許多樂齡學習中心參展，「中山區樂齡學習中心」志工兼學員的陳爺爺表示，該樂齡中心已經有10多年的歷史，總學員數量更高達1000多人，也因此課程項目也是十分多元，包括太極拳、瑜珈與芭蕾舞等動態運動，靜態則是有書法、桌遊等課程，他鼓勵老人家多多體驗這些活動，走出家門，在學習新事物的同時，也能認識新朋友。

中山區樂齡學習中心書法課程作品。(攝影/黃奕銘)

同樣為學員的陳奶奶也說，自己在中山區樂齡學習中心已經待了10年，除了學習古箏外，還有芭蕾舞、韻律操，其中芭蕾舞還有上舞台表演，這令她相當有成就感，今後也會繼續去樂齡中心上課。中山區樂齡學習中心助理老師張雪燕表示，由於大家都十分踴躍報名，所以現在也在計畫著課程的擴點，藉此讓更多的老人家能夠了解到這些樂趣。

中山區樂齡學習中心芭蕾舞、瑜珈等課程照。(照片/郭俊偉攝)

中山區樂齡學習中心成員合照。(照片/郭俊偉攝)

除了全人及素養導向教育，本次博覽會還有「技職教育」、「創新及實驗教育」、「國際及雙語教育」及「資訊及智慧教育」等類別，活動即日起至20日結束，感興趣的民眾可以把握機會，一同參與此次的盛會。