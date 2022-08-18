理性學習感性創作，看似衝突，卻在義守大學「醫學院」醫務管理學系三年級的江俊億身上，看見美妙的融合。江俊億與醫學院同學，陳思綺、張彌，共同出版《戴上知更鳥》詩文集大受好評，獲得「全國優秀青年詩人獎」肯定，成為詩壇中受矚目的新秀之一。

醫管系江俊億表示，「全國優秀青年詩人獎」的得獎名單中，有許多是大學、高中老師，甚至有不少教授，他是資歷最淺的詩壇小菜鳥，很榮幸獲肯定。江俊億說過去受到林榮三文學獎得主林薇晨《粵語課》的啟發，認為詩人要能關心社會議題，加上學校除了傳授專業知識外，更強調在未來AI時代中具備同理心的重要，因此讓身為醫學院學生的他，希望能發揮同理之心，在疫情時代中，能撰寫溫暖且陽光的文字療癒人心。

義守大學醫學院學生江俊億(中)，透過醫學和文學的碰撞，以深厚的文學造詣，獲「全國優秀青年詩人獎」肯定，成為詩壇中受矚目的新秀（照片/義守大學提供）

江俊億表示，團隊的目標希望能以作家身分出版詩文集，但卻一直苦無經費，但義大在109學年推出「通識自主學習圓夢課程」，成了他們實現願望的阿拉丁神燈。由學生提出學習計畫，通過審核後由學校提供經費補助並安排圓夢導引師從旁協助；江俊億他們可以無後顧之憂盡情創作，最終出版《戴上知更鳥》詩文集，成為名副其實的作家。

義守大學建置「智慧醫療教學中心」，引進超音波模擬人、聽診模擬系統等，是最接近臨床環境的智慧醫療創新教學場域，同是南部最具規模的臨床技能與教學中心（照片/義守大學提供）

除了文學創作持續精進，江俊億說，在大一的社會心理學課程中，也啟發對心理學的興趣，特別是學校鏈結所屬集團的醫療體系單位資源，再加上醫學院區的「智慧醫療教學中心」建置模擬病房，引進超音波模擬人、聽診模擬系統等，接近臨床環境的智慧醫療創新教學場域，讓學生不管在課程或是臨床知識的吸收上更豐富。江俊億期待在學校的支持下，醫學與文學的併行，讓自己成為具有同理心的專業助人者。