為加深臺澳雙方在雙語政策的合作，教育部、國家發展委員會及澳洲辦事處於今（17）日上午共同簽署「臺澳英語學習夥伴關係行動計畫」，由教育部潘文忠部長、國家發展委員會龔明鑫主委及澳洲辦事處露珍怡三方代表這個重要的里程碑。

本次「2202臺澳英語學習夥伴關係行動計畫」展開臺澳雙方英語學習夥伴關係，透過一系列英語學習計畫，促使深化雙方在教育、技職培訓以及青年間的緊密交流合作。另促使澳洲全球知名的英語學習服務產業，與臺灣推動「2030雙語政策」的相關單位，相互連結合作。

教育部、國家發展委員會及澳洲辦事處共同簽署（照片/教育部提供）

此次國發會、教育部以及澳洲辦事處簽署行動計畫合作的內容，包含：加速發展雙語高等教育、營造中小學雙語學習環境、強化英語學習數位環境、協助擴大國際機構及大學採認GEPT、推動華語文教育、雙語人力及技職教育與訓練發展等六個面向，期盼借重澳洲的專業與經驗，除拓展在英語學習及師資培訓等方面的合作外，並協助臺灣技職教育暨培訓雙語化等，以強化英語力加值專業力，達成臺灣雙語政策目標。

其中，臺澳合作致力開發訓練課程及培訓專業師資之合作與推動臺澳雙邊選手交流，以創造一個更好的雙語技職教育系統。教育部潘文忠部長表示，教育部以普及提升、重點培育、弭平差距等三大主軸推行雙語教育，期待臺澳雙方能深加廣雙方的合作可能。

國發會龔明鑫主委則指出，這次行動計畫的合作是個好的開始，不僅展現國發會推動2030雙語政策的決心，更希望藉此打造更多元學習英語的資源及管道，進而強化我國雙語人才在全球市場脫穎而出的機臺澳雙方在教育、技職培訓和青年交流間原已緊密的聯繫，並期待透過締結姊妹校、雙聯學制、技職培訓及學術交流擴大合作。