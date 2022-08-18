財團法人台灣永續能源研究基金會所舉辦的「2022 TSAA台灣永續行動獎」12日舉行頒獎典禮，高科大USR團隊在大學組榮獲3金1銀優異成績，奪下國立大專校院之冠，其中兩支計畫更分別在「SDGs2零飢餓」與「SDGs14海洋生態」類別奪下唯一一面金獎。當日由「安居桃花源，港都山線韌性城鄉營建計畫」計劃共同主持人李嘉紘副校長率隊出席受獎。

台灣永續行動獎一共分為大學、醫院、政府、NGO四類競賽組別，各計劃依聯合國17項永續發展目標(SDGs)參與競賽評比，今年只有SDG5 (性別平等)、SDG16 (和平正義) 沒有隊伍報名。高科大有四組USR計畫參與大學組評選，「海岸創生 鑽石魚鄉-高雄永安漁村實踐計畫」(SDG2零飢餓)、「春燕築巢．地方創生：從新農業出發」(SDG4優質教育)、「鄰家好漁形塑計畫」(SDG14海洋生態)等3項作品均獲得金獎，其中在SDG2和SDG14中，高科大更是單項競賽中唯一一支金獎團隊。

此外，「安居桃花源．港都山線韌性城鄉營建計畫」(SDG11永續城鄉)獲得銀獎，3金1銀的優異成績是今年國立大專校院首位，近三年參賽總共累計5金2銀2銅的獲獎紀錄，成功在所有大學USR計劃執行團隊中脫穎而出。

高科大副校長兼獲獎計畫共同主持人李嘉紘(右)代表上台領獎。(照片/高科大提供)

為鼓勵產官學研單位提升永續發展議題之質量，台灣永續能源研究基金會自2008年起持續舉辦「TCSA台灣企業永續獎」活動，並自2021年起增設「TSAA台灣永續行動獎」，攜手國內企業、醫院、學校及外商企業共同擴大並持續推動社會責任理念，並發揮領導作用帶動正向影響力。

實踐社會責任與推動地方創生為高科大近年內最重視的工作之一，提案團隊分別就農業、漁業、災害防治等議題，導入聯合國永續發展目標理念與架構，與在地共同謀劃地方創生藍圖，同時持續發展永續商業及服務模式，支持地方經濟發展，邁向城鄉均衡發展的國家願景。未來將持續盤點在地議題、整合在地資源跨域計畫，促進區域產業發展，為區域性議題落實「育才」、「留才」之教育核心理念，培育具跨國移動力與人文關懷精神的永續實踐人才，與在地共同落實社會責任志業、並成功與全球發展目標接軌。