受到疫情影響，許多學生近年無法出國，有鑑於此，東海大學工業工程與經營資訊學系今年暑假邀請獲頒「美國總統教授獎」的第一位台裔學者、同時也是東海大學傑出校友陳鳳山進行演講，來分享留學經驗與提升國際競爭力的要點。此外，也邀請喬治梅森大學、東北大學等旅外學者辦理專業領域講座，提升學生國際觀及專業素養。

第22屆東海工工系校友陳鳳山，現為美國德克薩斯州大學聖安東尼校區的Lutcher Brown傑出講座教授，日前以「出國留學的重要性：談英文溝通能力與國家全面競爭力的關聯」為主題，和母校的學弟妹暢談留學對人生的重要性。工工系主任翁紹仁表示，透過講者的人生經驗分享及求學的生活點滴，讓學生們了解出國留學的重要性，並針對出國留學與台灣競爭力相關性等重點進行解說，具有激勵聽講學生向上努力的啟發作用。

陳鳳山認為，學習英文無捷徑，他鼓勵學生們爭取國外大學獎學金，出國留學拓展不同的視野。本次講座包括中原大學、台北商業大學、台灣科技大學、成功大學、明新科技大學、虎尾科技大學、南開科技大學、高雄科技大學、逢甲大學等校外學生也共同參與。

拓展國際視野之餘，專業知識也需不斷強化、提升，因此工工系還邀請美國喬治梅森大學系統工程與作業研究系副教授黃建中，演講「美國工業工程的學術及留學分享」。黃建中指出，工工系未來出路廣，在數位時代中可扮演關鍵角色，所學可應用於不同產業。美國東北大學機械與工業工程系助理教授周駿安，則以「Healthcare Operations Research and Analytics」為題，分享資料分析、最佳化、醫療數據分析以及研究案例等專業面向。這些講座皆以Open House概念讓全國大學校院師生共享，並邀請產業界參與，讓學生即使放暑假，也能擁有增進新知的管道。

東海大學工工系持續推動國際交流，近年來有許多學生參與羅德島大學、喬治亞理工學院等校的暑期研習營，近期更與泰國亞洲理工學院(AIT)攜手雙聯學位計畫，與泰國Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT)合作交換學生計畫，藉此讓學生與國際接軌，站上世界的舞台。