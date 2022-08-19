嘉南藥理大學「樂守內庄活絡共生」USR計畫攜手在地小農「樂咖田庄」，將於8月20日大內區南瀛天文館辦理「綠色市集-酪梨鹽可頌」發表活動，宣傳酪梨新吃法，推廣在地生產在地消費，讓民眾不僅吃到特色餐點同時吃進健康活力。

學生們展示酪梨鹽可頌（照片/嘉南藥理大學提供）

酪梨又名「幸福果」，其營養價值高又不含膽固醇，吃起來很有飽足感，台南大內區是全台酪梨最大產區，嘉藥USR團隊攜手樂咖田庄研共同協力社區永續經營。餐旅系孫靖玲及食藥檢測系田孝威老師率領餐旅系與藥粧學程同學，研發出首創酪梨食材運用在鹽可頌的新吃法，使用酪梨取代鹽可頌製作過程中水分添加，希望能讓小朋友在品嚐香噴噴麵包的時候，把酪梨的營養價值一併吃進去。

酪梨鹽可頌製作過程（照片/嘉南藥理大學提供）

嘉藥食藥檢測系田孝威老師表示，酪梨的種籽、種籽皮與果皮含有相當高的抗氧化活性，能夠中和引起疾病、老化的有害自由基，以往這些被視為農業廢棄物的資材，其實可進一步研究利用，開發為美容、保養及洗潔產品原料。

酪梨鹽可頌展示（照片/嘉南藥理大學提供）

嘉藥民生學院院長吳明娟表示，大內USR種子型計畫今年是第三年，過去兩年本校跨院系團隊師生和區公所、在地青農楊富隆、衛生所等單位合作等，發展出食農教育教材和許多在地特色伴手禮等，並專注於深度文化和地質導覽、用藥安全宣導等服務等。