2022年臺北市教育博覽會自8月17日上午開幕，共計有16個展區200多個攤位，因展出內容豐富且體驗項目多元，頗受現場民眾好評，截止8月18日下午4時，累計參觀人數已經突破10萬5,487人次。

台北市教育博覽會，展出內容豐富且擁有許多體驗項目，可以讓家長帶著小孩來一起互動。(照片/教育局提供)

今(18)日，博覽會特別展出今年由臺北市政府教育局與鴻海教育基金會合作辦理的「臺北市國民中小學AI人工智慧歷險漫畫繪圖競賽」得獎作品，鼓勵學生於暑假期間閱讀《阿宅聯盟：決戰AI太陽王國─超進化人工智慧歷險漫畫》一書後，畫出心中對人工智慧如何實現於未來科技生活的想像，並從參賽作品中選出4件特優、8件優等、12件佳作，得獎名單公布於北市教育局網站一般公告（https://reurl.cc/qNkrRN），特優及優等作品於臺北市教育博覽會智慧教育展區展出。

臺北市政府教育局與鴻海教育基金會合作辦理的「臺北市國民中小學AI人工智慧歷險漫畫繪圖競賽」(照片/教育局提供)

本次競賽指定書目《阿宅聯盟：決戰AI太陽王國─超進化人工智慧歷險漫畫》為鴻海教育基金會與木馬文化合作出版的知識性漫畫，內容漫談AI人工智慧、數據應用、無人商店等新興科技應用，讓學生能以輕鬆的角度一探人工智慧，本書由鴻海教育基金會及木馬文化特別於今年暑假期間追加授權，讓每位孩子都能透過臺北酷課雲線上學習平臺免費閱讀學習，透過創作的方式，畫出自己夢想中的AI世界。

現場有許多活動，可以讓小孩親手動手做，了解其中機器的運作。(照片/教育局提供)

競賽共分為國小低年級、中年級組、高年級及國中組四個組別，從學生的作品中除了能看出學生對於未來科技生活的想像，也能看見學生利用想像力結合漫畫情節的有趣作品，讓評審們不禁連聲稱讚。其中獲得國中組特優金華國中蔡同學以「穿越時空的相聚」為題，畫出了《阿宅聯盟》一書裡的延伸劇情，結合了漫畫主角真摯的情感外，也畫出了AI對未來生活所帶來的方便及無限可能。國小高年級組特優的古亭國小李同學的作品「永遠和你在一起～最好的幫手」表現出AI守護人類的幸福感，另外獲得國小中年級組特優的百齡國小的陳同學，作品主題「AI—媽媽的好助手」更是直接點出科技發展對日常生活的幫助。

當日台北市教育博覽會邀請高中生擔任開場舞表演。(攝影/郭俊偉)

教育局表示，為培養學生資訊及新興科技素養，未來將持續舉辦資通訊應用相關競賽，讓學生透過競賽，不斷發揮想像力，並反思如何應用所學知識，解決真實生活問題，激發其資訊及科技知識及應用力，培育國家未來科技人才！