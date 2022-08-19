近年來全球藝文產業發展也深受新冠疫情影響，隨著疫情趨緩，臺灣藝文界正步入後疫情時代，今年暑假藝文活動也如雨後春筍般重新萌芽，而南華大學民族音樂學系在今年喜訊不斷，除了在全國學生音樂比賽中，國樂團與絲竹樂團分別獲得兩項特優；參與馬來西亞山打根國際音樂節，也獲得三金二銀的好成績，亮眼的教學成果深獲考生與家長青睞，並在少子化的浪潮中脫穎而出。

民族音樂學系與嘉義民族管弦團聯合主辦第六屆《海陸》嘉義國樂營。(照片/南華大學提供)

南華大學民族音樂學系，是全國唯一涵蓋多元音樂與舞蹈文化的表演藝術學系，課程中輔以肢體訓練開發以及管理企畫專題課程提升自我信念，帶領學生探索跨域表演藝術之幕前與幕後創作，歷年來參與全國學生音樂比賽屢獲佳績，並經常受邀至各地演出。今年暑假，享譽國際的「竹塹國樂節」特別邀請該系國樂團登場演出。這場籌備團練多時的表演，由該系國樂團指揮呂翼雲老師率領南華大學民族音樂學系國樂團、嘉義民族管弦樂團同台聯演，演出《第三號音樂會序曲-慶》、《醉想》、《紅梅隨想曲》以及世界首演由臺灣新生代作曲家謝惠如創作的作品《印象鳶鳴》等多首知名國樂合奏曲目，精湛的表演不僅博得台下觀眾熱情的掌聲，也獲音樂界好評。

南華大學民音系與嘉義民族管弦團成果展演。(照片/南華大學提供)

日前(7月23日至25日)民族音樂學系更與嘉義民族管弦團聯合主辦第六屆《海陸》嘉義國樂營，匯聚50位來自各級學校國樂新秀報名參加，在三天兩夜的音樂營在南華大學妙音樓展開，除了專業的課程訓練，該系更無條件提供系館中所有軟硬體資源，供國樂營隊在安全與安心的環境下學習。活動中也參觀了該系系館的專業設備，以及鎮館之寶─通藝堂的雅樂樂器，著實讓學員們大開眼界，為期三天的營隊更於該校中道樓國際會議廳舉辦成果展演，場面盛大。

「竹塹國樂節」演出，表演結束大合照。(照片/南華大學提供)

在這兩場活動擔任重責大任的國樂團指揮呂翼雲老師表示，很榮幸能帶領樂團到國際指標性的藝術節"竹塹國樂節"演出，學生透過大型展演的機會可以實際學習並獲得更多的專業知識，累積表演經驗，這是一場是非常有意義的音樂會。對於能夠在嘉義順利舉辦第六屆國樂營，呂老師也感性的表達心中的謝意，也提到今年嘉義國樂營邁入第六屆，因受疫情影響報名人數較往年少，但台北市立國樂團首席老師們的教學熱情不減，更邀請著名作曲家兼指揮家鍾耀光教授蒞臨南華大學民族音樂學系系館開設大師講座。呂老師指出，南華大學擁有很棒的學習環境，尤其是新系館啟用後，許多設備逐步到位，最特別的是擁有一間特色的雅樂教室，這次營隊也特別安排中國雅樂課程，由民音系張雅婷副主任親自教學，讓學生們能了解編鐘、編罄等各式各樣樂器，學員們可說是獲益良多。

呂翼雲老師率領團隊參加「竹塹國樂節」。(照片/南華大學提供)

民族音樂學系今年邁向第21個年頭，是一個著重傳統與創新的表演藝術系所，不但提供優渥的入學獎助學金，也讓民族音樂學系擁有全新獨立的獨棟系館，設置完善的軟硬體教學設施，每年不斷挹注新資源，讓師生擁有良好的學習研究環境，歷年來該系學生豐富的國內外競賽優異成績與升學之路，更是印證了民族音樂學系辦學的努力與栽培表演藝術工作者之堅定信念，致力培育具備國際觀的表演藝術人才。