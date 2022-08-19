臺灣小將傳回捷報！2022年美國小馬聯盟(PONY)小馬級(13-14歲組)世界青少棒錦標賽，8月13日至8月18日在美國賓州華盛頓舉行，新北市代表隊這次以二重國中球員為主，搭配新泰國中好手一同出征，於臺灣時間8月18日勇奪冠軍，揚名國際棒壇。市長侯友宜第一時間給予新北小將們祝賀，並由教育局長張明文代表於賽後透過視訊嘉勉代表隊為國家及新北市爭光。

年輕小將們須克服長途跋涉、時差、飲食適應及語言等問題，並培養自主獨立及解決問題的能力，相當具有教育意義，成為選手寶貴的經驗與回憶。 (圖/新北市教育局提供)

市長侯友宜表示，以二重國中為主體組成的新北市青少棒代表隊，2011年就曾榮獲世界賽亞軍，後續更在2016年、2018年獲得2次「美國小馬聯盟(PONY)小馬級(13-14歲組)世界青少棒錦標賽」冠軍，今年更挾著全國青少棒錦標賽三連霸氣勢，4度挑戰「美國小馬聯盟(PONY)小馬級(13-14歲組)世界青少棒錦標賽」，代表隊表現沉穩，默契良好，選手個個投打俱佳，一路過關斬將，再次打下世界冠軍，不僅為新北健兒感到驕傲，相信市民們都與有榮焉。

新北市代表隊勇於接受挑戰，積極完成每場比賽，展現運動家精神。(圖/新北市教育局提供)

代表隊表現沉穩，默契良好，選手個個投打俱佳。(圖/新北市教育局提供)

本次第1場賽事就對上強隊波多黎各，仍然以6：1獲勝，儘管第2場不敵地主賓州約翰斯（Johnstown）落入敗部，但全隊一路挺進，第3、4、5場賽事連續以12比0、7比3、及6比1豪取美國密西根州貝郡（Bay County）隊和賓州隊，在冠軍爭奪戰中與墨西哥蒙特雷隊對戰，奮戰到最終局，以4比1奪下冠軍，場邊加油的球迷也興奮地揮舞著中華民國國旗，充分展現臺灣的棒球精神。

新北市代表隊這次以二重國中球員為主，搭配新泰國中好手一同出征。(圖/新北市教育局提供)

本屆領隊由二重國中游翔越校長擔任，賽後興奮表示，此次參賽，新北市全額補助代表隊集訓裝備費及旅費，是最強而有力的後盾，讓球隊無後顧之憂放心參賽，勇於接受挑戰，積極完成每場比賽，展現運動家精神。

今年秉持全國青少棒錦標賽三連霸氣勢，4度挑戰「美國小馬聯盟(PONY)小馬級(13-14歲組)世界青少棒錦標賽」，一路過關斬將，再次打下世界冠軍。(圖/新北市教育局提供)

教育局長張明文表示，年輕小將們須克服長途跋涉、時差、飲食適應及語言等問題，並培養自主獨立及解決問題的能力，相當具有教育意義，成為選手寶貴的經驗與回憶。小將們也不負眾望，把冠軍獎盃帶回臺灣，代表新北為國爭光，這是對我們推動棒球運動的肯定與鼓舞，未來我們也繼續朝向這個目標前進，更期許未來培養出更多在地選手，成為新北棒球發展的基石。