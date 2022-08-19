2022年第2屆臺灣盃國際自由車電競爭霸賽將於今(111)年8月27日至28日在高雄市展覽館登場，屆時從400多位全球海選出的前80名國際高手和國內35位青年及青少年選手同台拼冠軍獎座及百萬獎金。

體育署表示，近3年受到Covid-19疫情影響，突破空間及時間限制的電子競技成為青少年的首選，國際奧會順應這股趨勢，將虛擬遊戲與運動的結合納入國際奧會2020+5改革議程，鼓勵體壇將電子競技運動作為推廣運動的重要策略，以讓身處世界各地的選手及車迷，在家就可以參與最高等級的運動賽事。中華民國自由車協會於110年向體育署提出舉辦亞洲第一個電競自由車國際賽事的想法，適逢體育署推動運動與科技產業結合的計畫，因此全力促成這項比賽的舉辦，讓受疫情影響無法舉辦的實體國際賽，多一個辦理的選項。

選手們可透過虛擬場景體驗自由車比賽的樂趣（照片/教育部體育署提供）

此外，自由車協會與在地的高雄市政府合作，將這場賽事與高雄電競博覽會結合，相輔相成，讓喜愛電競遊戲的青少年同時體驗動態電子競技運動，並透過虛擬的場景，親身體驗自由車比賽的樂趣。體育署表示，本次競賽將全程虛擬自由車環台公路大賽的路線，讓無法親自參加環台賽的全球自由車選手在線上體驗臺灣之美，透過虛擬實境，挑戰臺灣高低起伏的丘陵地形，讓臺灣成為國際友人下一站旅行的目的地。

本次賽事將透過EUROSPORT歐洲體育台社群網站宣傳，8月27日及28日的決賽將全程透過全球網路社群平台直播，藉由鏡頭讓全球觀眾看見臺灣產業軟、硬體的實力，證明臺灣舉辦世界頂尖賽事水準的實力，並將「臺灣(Taiwan)」品牌行銷至全世界。