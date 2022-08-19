首屆「WE BATTLE街舞大賽」決賽名單出爐，本次比賽號稱擁有台灣街舞競賽史上最高獎金，首獎高達新台幣100萬元，初賽評審就邀請台灣知名舞蹈老師大目、柏青、剛一、Nike、一鳳等擔任，最後選出25強隊晉級最終決賽，並於10月2日於台北松菸園區文創大街舉行最後的競賽，同時8月25日起將展開線上人氣評比。

本次初賽評審團隊表示，受高額獎金驅動，此次競賽不止舞界新鋭報名，更有許多大師級選手也紛紛出場競逐，相當期待入選團隊在決賽的演出。素有「嘻哈界扛霸子」之稱的剛一老師補充：「晉級的25隊裡，至少有四、五組早就代表台灣在國際賽中獲得大獎，也有這幾年台灣各大街舞賽事的大獎得主，平常一些競賽舞台恐怕不容易再看到他們。」

重量級初賽評審及主辦單位總召，左起為：剛一、大目、NIKE、黃培峻、一鳳、柏青。（照片/主辦單位提供）

評審團還建議選手，要在高規格的競賽中脫穎而出，音樂的起承轉合及畫面安排得更加細膩，用表演說故事也更能打動人心。由於此回競賽隊伍陣容實在強大，讓「明星舞蹈教父」大目老師也謙虛的說：「許多平時坐在評審位置上，輩分不低的前輩都來參賽，真的讓人非常期待決賽的演出，真的是史上最狂的25強，超有看頭！」

評審們激烈討論過程下，最終選出25強爭奪百萬首獎。（照片/主辦單位提供）

《WE BATTLE街舞大賽》，由國際享譽盛名的酒展「Taipei Whisky Live & BarShow」（台北國際烈酒展暨調酒展）跨界贊助舉辦，祭出台灣街舞賽事史上最高額首獎獎金一百萬元，廣邀街舞愛好者揪團圓夢。主辦單位總召黃培峻表示：「希望比賽能激勵舞蹈愛好者，有目標持續練習並精進自己，也期許能因此給予選手出國比賽的基金，鼓勵大家站上世界的夢想舞台，讓台灣街舞活動發展得更好。」

最終決賽將於10月2日在台北松菸園區文創大街舉行，民眾也可以參與8/25至9/25為期一個月的線上人氣投票，得票結果會佔決賽總成績5%，讓人人都有機會決定總冠軍，期間只要至WE BATTLE官網人氣投票頁面，連結到隊伍YouTube初賽影片，按讚+留言即可獲得抽獎資格。入圍25強團隊影片中，各將抽出一位幸運得主可獲得酒展門票兩張。