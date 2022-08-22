新冠肺炎疫情趨緩，民眾開始恢復正常生活，開啟防疫新生活。中臺科技大學秉持醫護專業及關懷社區的精神，於111年8月22日由學務處課外活動及服務學習中心、視光系健檢社、醫學檢驗生物技術系學會，偕同臺中市驗光師公會、大坑魚丸伯等單位，共同組成社區健康服務隊，深入嘉義偏鄉「鹿草」辦理社區健康服務，為偏鄉社區民眾進行視力保健與身體指數健康宣導等多元服務活動，為民眾健康把關及預防保健善盡心力。

中臺科大不畏疫情關懷偏鄉，不辭辛勞出隊到嘉義鹿草鄉並提供多元健檢服務，讓許多長輩不用出遠門，就可以獲得健康照護服務。(照片/中臺科技大學提供)

中臺科技大學在疫情趨緩的情況下，如期出隊協力傳愛到偏鄉，未來我們將會繼續守護社區民眾健康。(照片/中臺科技大學提供)

座落於臺中市大坑地區的中臺科技大學，長期深耕健康產業相關領域，培育許多優秀校友投入醫護相關機構，成為中台灣民眾健康的守護者。除此之外，中臺科大創校55餘年來，始終秉持「技術專業、人文關懷」教育理念，積極辦理各項社區健檢及健康服務活動，這次學務處特別邀集校內社團、學會，並號召校外相關公會及商家，共同籌組社區健康服務隊，前往嘉義縣鹿草鄉竹園國小（松竹社區活動中心）辦理活動，讓當地居民透過健康服務活動，有效掌握個人健康狀況，確實做好預防保健。嘉義縣鹿草鄉位於嘉南平原八掌溪畔，屬於嘉義縣的重點偏鄉，中臺科大社區健康服務隊在鹿草鄉松竹社區發展協會幫助下，提供偏鄉民眾完善的健康服務活動。鹿草鄉松竹社區發展協會湯莉芳前理事長表示，感謝中臺科大不畏疫情關懷偏鄉，不辭辛勞出隊到嘉義鹿草鄉並提供多元健檢服務，讓許多長輩不用出遠門，就可以獲得健康照護服務，很開心能夠協助辦理這樣有意義的活動！中臺科大陳錦杏校長表示，本校長期關懷偏鄉地區居民健康，這次是第七次前往鹿草辦理健康服務活動，非常感謝健康服務隊參與的師生及合作單位同仁共襄盛舉，在疫情趨緩的情況下，如期出隊協力傳愛到偏鄉，未來我們將會繼續守護社區民眾健康。

大坑魚丸伯協助籌組社區健康服務隊，前往嘉義縣鹿草鄉竹園國小（松竹社區活動中心）辦理活動。(照片/中臺科技大學提供)

近年來，永續發展議題逐漸成為國際間的顯學，中臺科大校務發展聚焦ESG（環境、社會責任和校務治理）三大面向，以具體目標及行動回應聯合國永續發展目標（SDGs），其中SDGs 3：健康與福祉更是學校實踐的主要目標，因為「服務學習」是中臺科大重要且持續推動的教學活動之一，因此，中臺科大特別推動偏鄉健康服務活動，為偏鄉民眾健康盡一份力量，具體實踐SDGs 3：健康與福祉。未來將持續深耕社區健康服務，落實本校「技術專業、人文關懷」教育理念，期盼能有更多機關團體及民間企業共同響應，共創美好永續的未來。