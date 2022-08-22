迎接5G時代，相關技術正蓬勃發展。由於5G毫米波高傳輸速度，被視為未來應用最廣泛的重要技術之一；因此，龍華科技大學攜手工業技術研究院、台灣區電機電子工業同業公會和稜研科技 (TMYTEK)，共同辦理5G毫米波技術應用實務人才培育研習，期盼以龍華科大在5G天線量測與射頻領域完整豐富的產學合作經驗，加速培育國內5G毫米波技術所需實務人才。

學員參訪類產業環境實作基地設備。(照片/龍華科技大學提供)

龍華科技大學術副校長陳逸謙教授表示，因應5G技術日益成熟及多元應用，其中的射頻電路、毫米波及天線的設計益顯重要，而無線通訊是許多重要技術應用(如：自駕車、物聯網、智慧城市及智慧製造)能否實現的重要關鍵，尤其好的無線通訊產品亦需搭配合適的天線，才可發揮預期功能。

龍華科大5G毫米波技術應用實務人才研習課程，由業界講師指導學員實作。(照片/龍華科技大學提供)

陳副校長指出，龍華科大擁有2座教育部產業菁英訓練示範基地，是全國私立科大中唯一設置「3D數位電路板設計暨智慧製造」與「(5G)行動通訊模組測試與調校」類產業環境實作基地的學校，透過與業界同步的產線實作場域，積極推動產學連結，提供學子完整一站式實習，累積全面的產線實作經驗，並培育相關技術種子師資，為5G人才基礎扎根，擴大儲備國內5G人才能量。

5G毫米波技術應用實務人才培育研習，課程分別由龍華科大電機工程系助理教授陳瑞鑫，以及SGS台灣檢驗科技/無線通訊實驗室/Global OTA 技術主管廖兆祥博士、稜研科技副總經理林決仁和產品經理胡哲誠等業界講師擔任。

龍華科大開辦5G毫米波技術應用實務研習，培育產業人才。(照片/龍華科技大學提供)

為期兩天的課程涵蓋天線概論、天線實務設計、向量網路分析儀測試實務、天線電性測試實務、5G毫米波通訊系統與衛星通訊系統介紹、毫米波天線射頻模組設計、製造與測試等項目，並安排波束成形技術實作體驗，將理論化為現實，讓學員可親自觀測、量測天線與模擬射頻，充分學習5G天線設計及射頻電路研發的基礎與實務，提升產業人才素質與職場競爭力。