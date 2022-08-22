政府近年推動「大南方計畫」，透過發展半導體經濟，帶動南臺灣城市發展，從南科、路科、橋科、楠梓、高雄軟體園區、小港，再延伸至林園，打造「半導體S廊帶」，而許多知名科技大廠紛紛進駐，讓高雄成為全球半導體重鎮，高科技人才炙手可熱，就業機會大幅提升。位於高雄的義守大學，從教育政策的推動與教研執行上的對接政府定位與城市發展，都精準反應臺灣與國際人才發展趨勢，在108學年度早已將「程式設計」納入通識核心必修課程，近期新建置完工的「智慧科技創新中心」，結合多元資源，讓學子挺進重點科技領域中。

義守大學為全臺少數擁有「醫學院」的綜合型大學，新建置的「智慧科技創新中心」展現義守大學AI跨域創作能量，它扮演驅動智慧科技創新應用的核心，將AI與各院系所跨域結合，涵蓋智慧醫學與體感科技區、XR/元宇宙區、AI機器人互動區、AI新創基地等。中心主要以白色系為主，流線造型的設計，加上機器人穿梭其中、無人機低空飛行測試，都讓注入時尚美學的「智慧科技創新中心」，未來感十足。學生透過該中心，可學習專業知識、孵化創意、發表成果，從中瞭解智慧科技發展和跨域應用，更可培養實作能力，學生將自身創意化為實體產品，再透過輔導協助商品化，進一步和業界合作。

「智慧科技創新中心」將體感、醫學和運動等內容與智慧科技相互運用，像「智慧科技學院」資訊工程學系與醫學領域醫師團隊合作所研發的「智慧型冠狀動脈疾病診斷系統」，以拍攝舌頭影像，由人工智慧與大數據所學習建立的診斷模型進行處理與分析，評估冠狀動脈疾病的風險性，藉以作為是否就醫之參考，具高精準性與客觀性，且能隨時隨地檢測的便利性，對罹患冠狀動脈疾病患者，可提早診斷與治療有相當的貢獻，是健康醫學與智慧科技跨域結合的成果。

資訊工程學系與醫學領域醫師團隊合作所研發的「智慧型冠狀動脈疾病診斷系統」，以拍攝舌頭影像，由人工智慧與大數據分析取代傳統中醫看診，展現健康醫學與智慧科技跨域成果。(照片/義守大學)

「健身模擬器ICAROS」，結合虛擬實境、人工智慧、體感技術與遊戲，只要配戴VR眼鏡，利用肌肉支撐平衡，以遊戲達到健身效果與核心肌群訓練。(照片/義守大學提供)

義守大學也引進全臺第一座「健身模擬器ICAROS」，結合虛擬實境、人工智慧、體感技術與遊戲，只要配戴VR眼鏡，利用肌肉支撐平衡，以遊戲達到健身效果與核心肌群訓練。 義守大學更期望藉由「智慧科技創新中心」的建置，將教育的種子向下紮根，未來也會以該中心作為高中AI營隊的舉辦場域，邀請高中師生團隊前進大學校園，學習與交流更多專業知識，協助高中端的教學內容發展更多元的面向。