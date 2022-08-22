福營國中數理資優班科普列車自108年開啟啟航，將於今年暑假先航向瑞芳區九份國小和瓜山國小，辦理「與科學相遇」的暑期科普體驗營隊，接著前往南投偏鄉大鞍國小進行城鄉交流。本次科學服務結合了戶外教育，帶領學生參觀車壟埔地震園區、了解台灣處於地震帶的美麗與哀愁，此外拜訪南投鳳凰谷鳥園時，也讓孩子認識禽鳥類的特質與環境生態改變，讓學生學習服務時同時走到戶外，使得學習更有感。

福營國中拜訪南投鳳凰谷鳥園（照片/教育部提供）

福營國中帶領學生參觀車壟埔地震園區（照片/教育部提供）

福營國中數理資優班教師李宥霖表示，學校課程設計著重在對話討論的實驗精神，以動手做科學進行探究活動為主，今年設計科普實驗包括利用海藻酸鈉及乳酸鈣的晶球化作用，製作人造鮭魚卵。還有利用熱縮片，製作手機吊飾，讓學生認識塑膠的記憶性及熱塑性質。讓大小朋友們在遊戲中探險，發現科學的奧秘，提升學習的熱情，大手攜小手，一起成長。

學校課程以對話討論的實驗精神，動手做科學活動為主（照片/教育部提供）

首次參加的八年級學生盧鈺瑄表示，第一次分享學習成果，心情很緊張，要以簡單易懂的方式說明科學原理，還要善用垂手可得的生活物品製作成好玩的遊戲活動等，所幸在學校累積足夠的科學探究能力，才能順利完成服務工作。另外學生黃尹萱表示，在辦理營隊過程中，小朋友們看見實驗結果時，臉上往往露出驚奇的眼神和學習的喜悅，這讓自己成就感十足。

學生利用熱縮片，製作手機吊飾。（照片/教育部提供）

南投大鞍國小校長劉育成表示，福營國中帶來一系列有趣的機械木工課程，如:三角龍機構玩具、automata 凸輪玩具等，讓小朋友大開眼界、獲益良多，期待福營國中科普列車能年年駛向南投，帶給小朋友豐富的科學知識的學習之旅；教育局長張明文表示，新北市透過資優教育課程與方案讓學生能盡展所能，滿足學習的需求，同時推動教師增能，本次福營國中科普列車帶領學生實踐服務學習，充分體現了課綱中自發、互動、共好的理念。