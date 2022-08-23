臺北市政府教育局多年致力推動學校在智慧教育方面的教學，臺北市立中正高中FRC機器人校隊因108課綱的多元選修課而成立，首次參加洛杉磯北區的區域賽就獲得新秀全明星獎，並取得參加2019國際FRC底特律世界機器人競賽總決賽的資格，雖因covid-19疫情而取消，學生們仍利用課餘時間自主學習及持續精進各項能力培養實力，並於本月19日參加全國智慧製造應用競賽，榮獲全國第一「金獎」獎項並抱回3萬元獎金。

全國智慧製造應用競賽，主要是技術型高中的工廠實作競賽，中正高中兩位參賽同學是場上唯二的普通高中學生，為了此次參賽，指導老師莊孟蓉提供了學生參賽相關器材的借用及精神上的支持，學生也在7月份即透過營隊學習智慧製造應用及專業技能培養，熟悉協作型機械手臂與AI機器視覺辨識之先進技術應用。

參賽的游同學表示此次參賽的項目是透過協同機器手臂模擬真實加工流程，從流水線到加工區，再進行視覺辨識；透過這次比賽深刻了解到協同機器人的便利性，且因為機器手臂皆由 TM flow 撰寫程式，圖像程式方塊加速系統學習，相信透過學習與努力，大家都可以是機器手臂控制的高手。曾同學則表示在準備的過程中學到許多原本接觸不到的事物，透過參加營隊的訓練及結合之前校內的學習和參賽現場的應變力，讓自己在各方面都提升不少經驗值。

臺北市政府教育局長期支持學校推動智慧科技教育不遺餘力，中正高中除了FRC機器人校隊，也成立AI特色課程專班，校長江惠真表示，108課綱講求素養導向學習，在數位化時代，物聯網、人工智慧等先進技術已融入產業與社會生活中，致力將科技教育與人工智慧教育落實於高中校園，期盼學生藉由課堂中所學及對生活中各面向的觀察發現可以改變或挑戰的課題，為高中階段開創多元的學習機會與發展。