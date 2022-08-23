由醒吾科大與勞發署共同舉辦的食尚餐飲2.0數位升級創業班已圓滿結業，為了讓學員對於創業有更多的瞭解，醒吾科大特地邀請三位校友分享餐飲創業經驗，其中包含了以麵食為主的初MAN負責人洪祥豪、專攻中午便當的饗初餐盒負責人吳偉忠、生乳捲及各式甜點的逆光記憶負責人黃廷憲，讓學員對於未來創業上有更多的選擇性。

初MAN負責人洪祥豪目前已經是兩家店的老闆，他表示善用學校老師的資源對於創業十分有幫助。(照片/吾限熊報社黃宇慶攝)

初MAN負責人洪祥豪當初也曾經在知名飯店服務，但覺得工作量重且薪水又少，決定與朋友一起出來創業當老闆，因為自身喜歡麵食，創業也當然選擇以麵食為主，創業初期他就曾經造訪多間性質相近的店家，除了品嘗料理外也觀察店面的經營模式，當作未來創業的參考。

洪祥豪也提供學員們找尋店面與市場考察的方式，當初選擇店面時他就坐在對面超商觀察店面的人流與年齡層，是讓他節省不少店面開支的方式，且在學校老師們的協助下開發出滿意的麵食料理，他提醒學員學校老師身上有許多資源，未來想要創業千萬別忘記尋求校內老師們的協助。

饗初餐盒負責人吳偉忠以顧客消費率為考量，以西餐主菜搭配中式配菜的方式開發特色便當，目前已是大企業、市議會、各大活動的主要便當供應商之一。(照片/吾限熊報社黃宇慶攝)

饗初餐盒的負責人吳偉忠原先在夏慕尼服務，最初想創業的原因是想在假日陪伴孩子，所以將目標客群鎖定在午餐時段，最初想在漢堡、便當、鐵板燒當中選一項創業，他心想漢堡當作中餐似乎一週只會吃一次、鐵板燒料理也很難是中午吃飯的選擇，最終他選擇以便當作為創業的主力產品，客人每週至少會吃三到四次，創業初期也請過業務去做過陌生開發，也與外送平台配合擴展知名度，但成效似乎都不太理想。

不過吳偉忠相信只要堅持高品質一定能夠成功，於是他將外送金額下修至300元，讓更多人能夠品嘗到饗初餐盒，吃過的客戶也是讚不絕口，經過口耳相傳後已經是會議便當供應商的常客了，近年開始經營[email protected]拓展網路生意，許多大型企業甚至是政府單位或活動主辦方都是他便當店的常客。

逆光記憶創辦人黃廷憲創業之初就鎖定網路銷售，初期為擴展知名度也會到市集與百貨擺攤，在顧客間逐漸累積好口碑。(照片/吾限熊報社黃宇慶攝)

黃廷憲創辦了逆光記憶手作甜點初心在於回歸自然，不使用食品添加物，採用天然食材製作喚醒大家記憶中最自然的味道，當初申請到青年創業貸款後他不急著開實體店面，而是鎖定網路銷售為主的工作室，他將目標鎖定在伴手禮市場，搭配精美的產品包裝，適合3至5人分享的份量，讓更多顧客一起共享甜點。

因為逆光記憶沒有實體店面，在網路上的行銷也顯得格外重要，初期藉由部落客的推薦文累積網路聲量，除了經營社群平台之外，黃廷憲也善用平台廣告增加曝光度，偶爾也會到假日市集或配合商場快閃店來開發客源，也讓逆光記憶逐漸在客戶間累積不少好口碑，目前已經是銀行跟企業常用來贈送的伴手禮之一。

學員們對於三位青年創業的老闆都有許多想請教的問題，希望借鏡成功者的經歷找到自己創業的道路。(照片/吾限熊報社黃宇慶攝)

學員們在歷經創業班300小時課程訓練後，不論是對於餐飲的製作、菜單的設計、商品的包裝設計、電商及社群的行銷都有一定的熟練度，經由三位校友的創業經驗加持下，相信不論是創業或就業都能有更多的選擇性，也期盼這批創業班的學員未來能在餐飲界做出自己的好成績。