為深化臺馬教育合作交流，教育部政務次長劉孟奇與高等教育司長朱俊彰、技術及職業教育司長楊玉惠於18日至21日訪問馬來西亞，拜會馬國重要文教機構團體，推廣臺灣高等教育及優質的學習環境，以及推動更多實質人才培育及交流合作項目。

當團隊抵達馬來西亞後，首先偕同海外聯合招生委員會主任委員蘇玉龍、國立屏東大學校長陳永森、前校長古源光、國立暨南國際大學校長武東星、南臺科技大學副校長周德光等人，前往馬來亞大學（University of Malaya）與校長Prof. Ir. Dr. Mohd Hamdi Abd Shukor會晤，該校是馬國排名第一的國立大學，也是規模最大、最著名的綜合性大學。劉孟奇指出，我國有33所大學校院分別與該校簽署超過150份合作協議，期許未來持續擴大雙邊學校之交流合作；並就近年我國高等教育發展重點及行銷教育優勢特色等議題交換意見。

劉孟奇偕同我國大學主管與馬來亞大學校長Prof. Ir. Dr. Mohd Hamdi Abd Shukor座談。(照片/國際及兩岸教育司提供)

劉孟奇並接受馬國主流華文媒體星洲日報專訪，並由朱俊彰向參加臺灣高等教育展的馬國師生及家長們就臺灣高等教育最新政策及發展進行專題演講，介紹我國高等教育重視學生全球移動能力，提供充足資源營造國際化校園，服務品質卓越，學生相對負擔得起學費，鼓勵更多馬國學生來臺就學，再由楊玉惠說明我國技職教育提供具實務經驗之授課師資，於類產業學習環境中培育具專業知識及實作能力，且符合企業職能需求之人才。

朱俊彰介紹臺灣高等教育最新政策及發展。(照片/國際及兩岸教育司提供)

楊玉惠說明我國技職教育特色。(照片/國際及兩岸教育司提供)

另外，訪團還前往留臺聯總並與總會幹部們座談，劉孟奇也代表團隊致謝，他們與全馬各留臺同學會、校友會推廣我國高等教育不遺餘力，用心輔導青年學子來臺升學，盼與其繼續保持緊密聯繫，共同培育馬國人才。

這是全球疫情趨緩後參與海外大型實體教育展的第一站，獲當地各文教機構團體熱情接待，除彰顯我政府在後疫情時代深化新南向人才培育政策受到肯定外，更能讓新南向國家認識我優質教育辦學成果及接收最新政策資訊，教育部將持續鼓勵國內大學校院擴大與新南向國家拓展各式雙邊教育合作交流。