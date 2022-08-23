弘光科技大學環境與安全衛生工程系弘愛服務隊參加新社區「守護白魚的故鄉」活動，師生和當地崑南社區發展協會一起守護白魚，學生們透過無人機操作、水質檢測說明、太陽能車組裝，宣傳愛護環境的重要性，更與當地社區居民一起清理食水嵙溪水岸邊的雜草、溪水中的垃圾，守護新社地區二級珍貴稀有保育類野生魚類「台灣白魚」。

弘光環安系師生到新社食水嵙溪畔清除雜草（照片/弘光科大提供）

環安系主任盧信忠表示，學校執行環保署計畫，此次參加崑南社區發展協會22、23日為期兩天守護白魚的故鄉活動，參加當地特色活動，一起進行白魚復育，同時宣導再生能源重要性。環安系副教授陳俊元帶著系上12位學生前往新社。他說，台中新社是白魚復育重要地區，另一處在南投埔里。新社食水嵙溪為白魚棲息地，需要乾淨水質，系上教學生如何檢測水質，身體力行愛護白魚，另捐贈5台無人機給當地崑山國小，讓學生學習用無人機認識自己的居住環境。

弘光環安系師生教新社區長輩及學童組裝太陽能車（照片/弘光科大提供）

活動中副教授陳俊元透過簡報，用水質檢測說明白魚棲息地的重要性，民翔環境生態研究公司董事長張集益也接著進行食水嵙溪魚類資源調查計畫生態教育的宣導。另外，環安系學生在崑南社區發展協會理事長廖銘洲的帶領下，前往食水嵙溪畔清除兩岸雜草以及溪中的垃圾。學生頂著大太陽，帶著手套、鐮刀，有的人還背上了鋤草機、穿上青蛙裝，整理白魚的棲息地，費了一番功夫整理環境後，再進行無人機操作環境宣導及太陽能車的組裝。

弘光環安系學生教新社地區長輩操作無人機（照片/弘光科大提供）

弘光環安系學生到新社食水嵙溪淨溪撿拾垃圾（照片/弘光科大提供）

廖銘洲表示，辦活動便是要喚起民眾對環境保護的意識，尤其新社有珍貴的白魚物種，要更加珍惜，透過活動凝聚共識。環安系大二學生段傳駿說，雖然淨溪很累，但卻是很有意義的事，尤其他穿著青蛙裝走入溪底撿垃圾，才發覺溪中有眾多垃圾，這些都會影響到台灣原生種的棲息地，因此，呼籲大家共同維護環境；大四學生吳侑儒說，每個人都有守護環境的責任，大家都要出力幫忙。