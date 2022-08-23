獲 2018年於電子書平台「RIDIBOOKS」所連載的同名網路小說，網譽為「南韓現象級BL劇天花板」的【語意錯誤】，改編自J.Soori在路漫畫、動畫、廣播劇，並成為南韓OTT影音串流平台「WATCHA」第一部投資拍攝的真人網劇作品。原著小說不僅榮獲RIDIBOOKS在2018年度的「BL小說部門大賞」，真人網劇更在2022年2月公開以來，強勢攻占WATCHA平台排行榜8週冠軍，並獲得知名電影網站IMDb「2022上半年韓劇評分冠軍」肯定。

男主朴栖含、朴宰燦。(照片/語意錯誤劇組提供)

網劇播出期間，每週都登上話題熱搜，更在全球Twitter創下超過110萬次提及，創下全新紀錄。作品人氣橫掃台灣、南韓與東南亞各地，完結篇甚至飆上台灣熱搜關鍵字冠軍。也因為本作獲得前所未有的轟動話題，就連鮮少播出BL影視作品的南韓四大電視台之一的MBC，也破例安排播出。這也讓網劇的兩位男主角朴栖含、朴宰燦，人氣跟著水漲船高，雙雙奪得第一屆青龍電視劇大賞的「人氣明星賞」肯定。

劇情描述一位資工系大三生秋尚宇（朴宰燦飾演），雖然成績優越並精通程式設計，卻是個沒有存在感的邊緣人。視覺設計系大四生張宰英（朴栖含飾演），則是個擁有模特兒身材與帥氣臉蛋的風雲人物。某次通識課報告上，秋尚宇把豬隊友從組員名單中刪除，連帶害得張宰英遭受延畢。不過，秋尚宇策畫製作的手遊出狀況，原本配合設計的學姐無法繼續合作，沒想到學姐推薦的另一位人選，正是因為「被延畢」而對秋尚宇心懷不滿的張宰英。究竟原則主義的理工男，遇上放蕩不羈的藝術男，個性截然不同的兩人，將會碰撞出什麼樣的火花呢？

朴栖含 飾演 張宰英。(照片/語意錯誤劇組提供)

兩位男主角都出身自偶像團體，身高192公分的朴栖含，曾以團體「KNK」出道，並曾演出【就一口第二季】、【戀愛必修教養】等網劇；本作則是他在2021年退團之後，接演的首部作品。身高177公分的朴宰燦，則是團體「DKZ」 成員，並曾主演【趙雅書訂閲中】、【I:LOVE:DM】、【Youtuber Class】等網劇，兩人15公分的超萌身高差，也讓許多畫面看起來非常賞心悅目，就連原本不看BL劇的觀眾，都因為本作而開始接觸BL，並深陷在兩人的魅力當中無法自拔。

朴宰燦 飾演 秋尚宇。(照片/語意錯誤劇組提供)

原本8集的網劇，獲得全球觀眾熱烈支持，也讓製作方決定在可能會有的第二季前，先打造【語意錯誤電影版】來回饋觀眾的喜愛。不僅可以讓原本沒觀賞過網劇版的觀眾，可以一口氣觀賞完整個故事，導演也將重新剪輯，並加入原本網劇版從未曝光的全新場面。此外，更在電影版的聲音部分下足苦功，從原本的雙聲道，重新混音成適合電影院播放的四聲道，甚至製作全新配樂。值得一提的是，當本片上映訊息公開之後，不僅再度攻佔社群即時趨勢，粉絲們對電影版上映的期待度持續高漲。

台灣將成為電影版第一個在海外正式上映的地方，務必要進戲院感受兩位男主角更多心臟爆擊的灑糖場面，以及怦然心動的火花四射，把握這千載難逢的大銀幕同樂機會！