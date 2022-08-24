再過一週左右就是新生入學的時間了，小芹變得也些不安，媽媽詢問下，才知道說，小芹問了他幼稚園的朋友，都沒有人跟他是同一間小學，然後自己也不知道自己要念的小學在哪，又聽說小學老師又很嚴格，不知道自己能不能適應新環境。

臺灣職能治療學會秘書長呂家誌表示，無論大人小孩焦慮往往來自於對事情的未知；對於小朋友來說，從原本熟悉的幼稚園環境到全然陌生的小學一年級，不僅要適應新的環境、新的朋友及老師，生活習慣也都要全部重來一次，更是容易感到緊張，因此如果家長能透過一些方式，讓小朋友能順利的度過轉換情境，除了可以讓小朋友降低轉換環境時可能會有的焦慮及挫折，對家長來說也會放心許多。

愛能職能治療所洪毓翎治療師提供3個方式，供家長在學童升小一暑假時，協助小朋友順利適應新環境。1.提前熟悉環境：可以先帶著孩子到未來就讀的小學，和孩子一起探索公共空間的配置（如：操場、出入口、圖書館、廁所）、了解班級可能的位置、以及熟悉從校門走到班級的路線。2.提前讓師生彼此熟悉：若已經知道是哪位老師擔任孩子的班導，可以先讓孩子看看學校網站上的老師照片；若是特殊學生，家長可以與學校輔導室聯絡，詢問是否有可能在開學前與老師先約個時間見面，除了能讓師生彼此先熟悉之外，老師與家長也能就孩子的狀況事先進行交流。3.培養小學的生活習慣:：固定起床時間，開學前一兩週將鬧鐘調整為上學時需要起床的時間，幫助孩子慢慢適應與養成規律。固定中午吃飯的時間長度，除了讓孩子練習在午休時限內用完餐，同時也鼓勵孩子在用餐的相關細節上練習獨立（如：在沒有玩具或電視的情況下用餐、自己收拾餐袋）。建立放學回家後寫功課的習慣，親子可以共同在晚餐後，在同一空間內執行各自的靜態活動約30-40分鐘（如：閱讀、畫畫、玩玩具）。盡量在這段時間內避免使用3C產品，協助孩子養成每天在特定時段專注於靜態活動的習慣。

當您發現自己的孩子遇到有類似的生活適應狀況時，建議可以找尋專業職能治療師的協助。