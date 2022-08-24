一群跨校高中生(High School Soap Lab，簡稱為HSSL)於今年暑假向永康國際商圈理事會提出皂顧永康提案，將製皂課程帶到鄰里商圈的環保公益行動。此提案由成功高中蔡元誠同學與薇閣高中莊又凝同學共同提出，獲得里長與永康國際商圈發展協會的認同，於8月20日在永康公園舉辦『百人攔油打皂』-攔截回收油，再製家事皂這個環保公益活動。

計畫同步申請教育部青年發展署志工自主團隊計畫，順利審核通過並獲『具有長期發展該服務的潛力』的佳評。活動當天國北師附小祝勤捷校長與成功高中孫明峯校長、各校師長與家長都一起到場支持同學們，親自體驗使用廢油手工製作環保皂的樂趣及認識回收油與手工皂的相關環保議題，當天共再生70公斤的回收油，重生再製皂超過200公斤，預計切割成2000塊家事皂，贈送鄰里與多所學校進行環保皂推廣使用。

HSSL於8月20日在永康公園舉辦『百人攔油打皂』-攔截回收油，再製家事皂這個環保公益活動。(照片/成功高中提供)

為期近50天的活動規劃、擺攤宣傳、各項文宣展覽品的製作到活動當天所有相關細節皆由HSSL的同學們籌畫進行，幕前幕後分工各發揮長才。在活動前2天發起人蔡元誠同學因家人確診須配合防疫隔離無法到場參加，但他仍全力籌備，當天也創意的以人形立牌與全體HSSL的團隊合體！和平高中的張家熏同學也因前一晚家人快篩陽性而在家隔離，但她先前規畫好的募資生活小物，於當天共集資九千元。除此以外，社群高中生的後援家長們活動當天也在烈日下投入服務行動，共同響應這個有意義的環保公益行動。

HSSL是由薇閣高中莊又凝同學發起，成功高中化學教師施朱娟老師指導，臺北市成功高中等10校同學（蔡元誠、許翀瑋、林咨邑、廖文燦、伍致勳、余茂榮、游翔皓、黃昱勳、黃奕勛、王彥鈞、張育綾、張家熏、謝采葳、謝舒安、蔡佾彤、莊又晰、楊詠絮、李婕妤、林霂昀、洪皓禎、郭庭愷、江家慶、林雋書）跨校組成社群，落實108課綱『自發、互動、共好』理念及『綠色化學』，不使用有毒、有害的物質，不產生廢物，從根本上消除污染的對策，其服務行動則是將IB國際教育CAS活動設計學以致用。服務學習歷程累積豐富，包括：疫起皂顧醫護、皂顧校園師生、皂展勸募、腳踏車環島送皂、皂愛成功百年校慶、公益推廣教學課程⋯⋯⋯⋯等多元活動。HSSL並因此入選十大傑出青年基金會舉辦的「十傑社會創新實踐平台」優良獎以及[email protected]天下舉辦的「U20國際青年論壇」促進環境永續組初選通過。