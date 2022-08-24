長江後浪推前浪，國家未來都掌握在充滿希望的青年才俊手中。為鞏固這些幼苗發展，台北市議員王欣儀長期關注如何有效協助台北市青年尋職、降低青年失業率，督促北市府實施北市版的青年尋職津貼，23日在民政部門質詢勞動局，她要求本項津貼試辦的績效還應擴大加碼，以後年度要常態辦理，經費以編列年度預算支應。

王欣儀表示，自去年10月中旬推出「台北市青年職涯儲值護照」計畫，原到今年6/30試辦結束，因執行績效非常差，後來調整原本申請資格本市「失業滿4個月以上的初次尋職青年」，放寬為「初次尋職青年（含應屆畢業生）」及「失業滿1個月青年」者皆可申請該試辦計1劃，且延長實施日期至今年8月31日止。之後調閱資料發現，目前北市版的青年尋職津貼已匡列預算390萬元，執行數為386萬，預算執行率為98.9%，且已有884人領取青年職涯儲值護照，其中領取津貼補助的共計873人次。

「台北市青年職涯儲值護照」試辦計畫延長實施至今年8月31日止。(照片/台北市政府勞動局提供)

她指出，藉由此次試辦得到良好的經驗，8月31日試辦計畫結束後也應再加碼繼續推動，並將其轉為制度化的施政，以編列年度預算的方式持續推動，進而鼓勵青年們出來找工作，並在找到工作之前，有個緩衝期，能減輕生活上的壓力。勞動局長陳信瑜則在答詢表示，本案至少會續推到今年年底，用勞動局內的二備金初步先匡列100萬預算。

台北市議員王欣儀質詢勞動局長陳信瑜。(照片/王欣儀研究室提供)

此外，王欣儀認為原本的「台北市青年職涯儲值護照」計畫名稱過於冗長，光看名字根本沒人知道這是什麼東西，針對這個問題，陳信瑜承諾會改成好記的名稱，如議員先前建議的「台北市青年尋職輔導津貼計畫」，讓青年朋友好記，一眼就知道此項目的重點。

穩定就業的前提是先找到工作，但這2年多以來，深受疫情影響，畢業生就業簡直是難上加難，早在8年前，新北市就針對「待業6個月以上」的青年朋友，推出「初次尋職青年就業服務」，因此新北15-24歲青年失業率也蟬連六都最低，顯示其「青年初次尋職服務」政策奏效，同樣是大台北生活圈，相對新北市，台北市青年失業率卻是居高不下，顯見市府對於青年尋職的輔導確實是做得不夠。

王欣儀認為日前北市已經運用將近500萬協助青年就業，柯市府任期即將屆滿，但好的政策就應該延續，因為明年並未編列相關預算，她要求勞動局須編「追加預算」，在新的年度持續推動「台北市青年尋職輔導津貼計畫」，以鼓勵青年朋友們出來找工作，並在找到工作之前，有個緩衝期能減輕生活上的壓力。