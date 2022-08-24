為提供學生暑假不中斷的學習環境，由教育部國民及學前教育署舉辦「111年夏日樂學計畫」，暑假期間已於全臺國中小學同步展開。總計今年暑假共有1,345班辦理課程，約2萬8,200位學生參加，參與校數及人數皆創下新高。

國教署表示，夏日樂學計畫透過活動式、沉浸式的課程設計，擴展學生學習視野及興趣，強化學生對於本土文化及家鄉土地的情感，依據在地特色、學生需求及社區資源發展，將學校所提出的計畫區分為方案一「本土文活動課程」、方案二「整合式學習」，111年更新增方案三「英語主題式課程」，營造生活化的英語學習情境和主題課程，增進孩子學習英語的樂趣與成效。

苗栗縣僑育國小以客語融入活動式課程設計，規劃客家文化桌遊設計製作及客語小主播課程。校長李雯琪表示，透過沉浸式教學方式，提升學生「說客語」的溝通能力，並以客家童玩玩科學、客家廣場舞、客家布馬陣、客家美食及手作藝術等體驗課程，讓孩子邊玩邊學習本土語；而透過社區走踏，更可以強化學生對於家鄉的認同，讓孩子將客語融入生活，傳承客語文化及語言。

苗栗縣僑育國小-客家手作藝術-竹編客家扇。(照片/教育部國民及學前教育署提供)

臺南市新南國小透過STAEM課程設計，進行自然與生活科技和環境教育議題跨領域課程，以生活中自製出一個彩虹珍珠海洋，及利用大氣壓力的原理，讓小朋友製作屬於自己的噴水池，透過探究式教學，以實驗及發表提升學生的學習動機與自主學習能力。

臺南市新南國小-空氣與水科學探究活動。(照片/教育部國民及學前教育署提供)

另外，新南國小今年還特別申辦英語主題式課程，以「Disney Fun暑假」為主軸，透過「獅子王」影片引導孩子認識非洲大草原、動物的英文，動手做非洲特色美食，畫出代表非洲藝術的創作畫，學習非洲的歌曲及舞蹈，感受每一個國家的特色及文化，讓孩子在生活中快樂學習英語。

臺南市新南國小-藉由機械創作課程讓學生學習機械基礎概念及合作學習。(照片/教育部國民及學前教育署提供)

連續7年辦理夏日樂學計畫的屏東縣泰武國小以「百年校慶」規劃設計課程，以部落與山林為教室，排灣語為學習核心，部落智慧為素材，透過文化生活實作體驗課程，讓孩子們在參與體驗活動中學習文化趣味與族語的珍貴。課程包含耆老傳承傳統工寮搭建、獵人陷阱製作、小米酒釀造、彩繪排灣族手紋、傳統祭儀、古謠、舞蹈等，展現傳統生活樣貌，讓學生認識自己族群的文化底蘊，充實部落孩子的暑期生活。

屏東縣泰武國小-陷阱製作課程。(照片/教育部國民及學前教育署提供)

屏東縣泰武國小-製作竹杯課程。(照片/教育部國民及學前教育署提供)

國教署表示，夏日樂學計畫提供學生暑假不中斷的學習環境，以「做中學，樂中學」讓本土語言能在生活中實踐，讓暑假生活變得活潑有趣，透過完整且多元的課程架構，邀請各領域專家、藝師、技師與社區耆老授課，讓孩子快樂學習，歡度豐富的暑假生活。