新北市推動班班有冷氣政策，完成公立高中以下學校冷氣裝設，有效提升學生學習品質。萬泰科技股份有限公司響應此一政策，關心新北學子學習環境的舒適與潔淨，發揚企業社會責任，8/24日在板橋國小，捐贈自行研發之ACT銀銅鈦抑菌空氣濾網4.7萬片，讓新北市的班級教室冷氣也能具有高科技的抗菌功能，提升防疫效果。市長侯友宜代表接受並頒贈感謝牌表達謝忱，捐贈活動中更與董事長張銘烈共同示範濾網安裝方式，攜手宣誓守護學童健康的決心。

侯友宜市長(左)致贈感謝牌予董事長張銘烈(右) 。(照片/板橋國小提供)

侯友宜市長致詞。(照片/板橋國小提供)

市長侯友宜表示，疫情發生以來，新北市各級學校無不積極投入防疫，特別是在防疫物資的需求上極為迫切。新北好日子愛心大平台匯集社會各界對新北這塊土地的愛與關心，這次萬泰科技的善心義舉，捐贈市值超過百萬的科技濾網，且自疫情發生以來，累積捐贈防疫物資市值已高達新臺幣600萬元，可說是愛心優質企業的楷模。

共同啟動冷氣，宣示防疫升級。(照片/板橋國小提供)

各級學校即將開學，新北市在各項防疫作為仍依循中央規定，持續維持高度標準，除透過科技濾網提升教室空氣品質外，在午餐時間，各校也已備妥隔板，同時提醒同學們午餐時間不要嬉戲交談，專心吃飯，親師生共同攜手讓疫情不在校園擴散。

攜手守護學童健康。(照片/板橋國小提供)

萬泰科技股份有限公司董事長張銘烈表示，繼今年4月捐贈新北社福機構市值475萬元口罩與空氣濾網等防疫物資後，萬泰科技將企業關心社會的行動帶進校園，提供學校班級冷氣科技濾網。產品除經大專院校驗證ACT銀銅鈦材料的抗菌效果，更特別以新北市各學校冷氣廠牌濾網的尺寸，客製化裁切，方便學校安裝與使用，產官學攜手，讓防疫更簡單，讓家長更安心。

捐贈儀式大合照。(照片/板橋國小提供)

板橋國小校長華志仁指出，依據本市公立國民中小學班級教室冷氣使用及維護管理規定，疫情期間使用冷氣時，仍應於教室對角處各開啟一扇窗（至少15公分），以促進空氣流通，確保師生健康的維護。新北市教育局表示，非常感謝萬泰科技股份有限公司發揮企業社會責任，藉由冷氣科技濾網，讓教室空氣更乾淨，讓校園師生更健康。