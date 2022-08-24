創始於台灣之整合學術科學規範與業界實務需求之茶與咖啡的獨立描述性品鑑系統－ITCE（International Tea Coffee Evaluation），自2020年辦理首屆ITCE國際茶咖啡品鑑大會後，廣受各國相關品牌廠商及生產者推崇與肯定，今年度第三屆ITCE 2022國際茶咖啡品鑑大會共有212件來自中國、義大利、喬治亞共和國、台灣等地的咖啡及茶葉產品報名參賽，競爭相當激烈。8月24-25日、9月1-2日品鑑大會，預計選拔出15件金質咖啡、8件金質茶品。

ITCS除進行茶與咖啡等嗜好飲品的感官分析研究，並建立一套整合華人語彙的感官分析系統，提供業界實務運用。自2020年起ITCE國際茶咖啡品鑑大會，邀集ITCS國際茶咖啡感官研究室、中臺科大食科系劉伯康博士感官品評研究室、中臺科大、大葉大學及TBA台灣咖啡師協會等單位共同參與，透過30名專家與經驗型品評員進行嚴謹且科學的品鑑過程，最終選拔出金質、優選及推薦等三類，過程中運用專業與消費者兩大品評系統，確保參與的產品在科學性感官分析的原則下進行品鑑。舉辦以來，總計已有來自義大利、中國、香港、台灣、泰國、喬治亞共和國等地，超過500款茶與咖啡產品參與，逐漸成為具國際化規模的咖啡、茶品的年度盛事，顯見ITCE之科學性品鑑方法已逐漸獲得國際信任與認可，也代表著業界人士對獲得與專業者、消費者溝通新想法的期待。

學生可透過參與ITCE科學性品鑑過程，獲得以科學性感官分析，提升產品品質與品飲的體驗，有效培訓學生專業技能，強化學生就業競爭力。(照片/中臺科大提供)

ITCE創辦人顏金源表示，因應現今消費者意識與大數據時代需求，ITCE致力建立符合國人品飲文化的生活性描述方式，運用專家定量描述與消費經驗定性描述整合的品鑑系統，務求真正描述國人的實際感受，建構有效的感官品質與品飲經驗之趨勢分析。因此，ITCE過去累積之感官趨勢分析成果，應可視為國人對於茶與咖啡感官品質之新觀點指標，業界產品可藉此系統協助提升感官品質，建立品牌意識，以利國際推廣行銷。

中臺科大食品科技系積極與產業連結，辦理台灣茶與咖啡品鑑人才培訓、科學系統風味品鑑與服務創新整合等產業學院計畫。(照片/中臺科大提供)

ITCE發起人之一的劉伯康博士同時亦是中臺科大食科系系主任表示，ITCE國際茶咖啡品鑑大會是個兼具科學及商業的品鑑模式，這個系統不但可以用於咖啡與茶等嗜好性飲品的品鑑，也可用於其他產品的評估，據以協助國際了解台灣在地的飲食文化。除此之外，未來也可有效預測台灣消費者的嗜好，進一步進行精準行銷與推薦。

中臺科大食品科技系以「食品」、「保健」與「餐飲」三大專業領域，開創出不同於其他餐飲科系的專業特色，今年度繼續與ITCS國際茶咖啡感官研究室、大葉大學、TBA台灣咖啡師協會，共同辦理ITCE國際茶咖啡品鑑大會，讓學生透過參與ITCE科學性品鑑過程，獲得以科學性感官分析，提升產品品質與品飲的體驗，有效培訓學生專業技能，強化學生就業競爭力。同時，ITCE評選的優質茶與咖啡產品，除可有效貼近消費者與市場需求，亦可有效提升產品的行銷與曝光的實質效益，對嗜好性風味飲品是項創舉及突破。