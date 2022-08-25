為拓展學生國際視野，弘光科技大學暑假選送學生前往美國排名第一的紐約帕森斯設計學院（Parsons School of Design）短期研習，文化創意產業系、化妝品應用系、美髮造型設計系11位學生8月5日赴美學習時尚造型設計，17日回國，這幾天返校繳交心得報告，並和學弟妹分享精彩的國外研習經驗，提到應把握難得機會，才能累積自己的國際競爭力。

弘光科大國際長田其虎表示，這兩年受到疫情影響，不少國際交流、課程皆採視訊方式舉辦，去年學校與帕森斯設計學院合作跨國視訊開課，今年則透過讀書計畫、外語能力評選，選送優秀學生赴美研習，在妝品系副主任許慈芳、文創系助理教授何宣霈帶領下，11位學生跨系跨域一起參與為期13天的研習活動。

在弘光科大妝品系副主任許慈芳、文創系助理教授何宣霈帶領下，11位學生跨系跨域一起參與為期13天的研習活動。(照片/弘光科技大學提供)

田其虎指出，11位學生正式上課前先參觀學校環境，課程採小班制上課，讓學生了解時尚設計趨勢，老師帶領著學生進行創意思考，認識各種服裝設計材質，也帶著學生戶外教學，參觀時裝技術學院，看服裝、展覽、畫作，逛全美最大型布料批發供應商、二手服飾店，激發學生的創意靈感，讓學生用二手衣及老師發的材料，重新打造一件具有年代風格經典款的服裝。

課程一開始，帕森斯設計學院老師先指導學生在紙上練習創作，繪製九頭身模特兒的設計圖，接著讓學生挑選假模特兒人形，把二手衣物布料穿在假模特兒身上，動手裁縫設計出嶄新的服裝，為了使學生更了解當地時尚潮流設計，學院也特別安排客座講師，介紹專業的服裝設計軟體。

學生每天上午10點上課，下午3點半下課，並在上課最後一天進行成果發表，有人用紙張設計成上衣的裝飾品，也有人把牛皮紙變成一件時尚的裙子，簡單一般的白色T恤設計成晚宴禮服，二手豹紋褲子創新轉變成上衣，學生創意無限，讓學院指導老師豎起大拇指讚「好厲害」，學生還帶著作品到馬路上進行快閃走秀，讓更多人看到創意與成果。

弘光科大學生上課成果。(照片/弘光科技大學提供)

文創系大四學生林易鴻表示：「從來沒想過上大學後可以去紐約上課，這次真的實現夢想。」他說自己一直很想要去紐約，在大一時得知學校有計畫遴選學生赴美研習，心裡便暗自下定決心一定要爭取到名額，因此很早便開始準備加強英語能力，平常私下跟同學聊天，便練習用外語溝通。

林易鴻指出，這次赴美短研開拓更寬廣的世界觀，學院老師上課引導他們充分自由發揮創意，只給小建議協助，從無到有去設計衣服，跟系上創作發想課程很類似，他也補充，實體課程獲得的知識要親自走過才知道，跟看影片視訊上課有很大不同，所以當機會要好好把握、努力爭取，機會是不會等人的。

研習學生表示，這次赴美短研開拓更寬廣的世界觀，實體課程獲得的知識要親自走過才知道。(照片/弘光科技大學提供)

妝品系大四學生陳佩如則說，學習世界時尚趨勢，想要涉獵更多就要到國外，因此，很早便準備爭取名額。去年在校內透過視訊上帕森斯設計學院課程，今年終於可以出國上課。經過國外短研課程，使自己在創作心態上有改變，思維變得更靈活，讓她更有自信心。她勉勵學弟妹，上大學要盡可能多挖掘學校的資源，更要善加利用，才能學到比別人更多。

美髮系大三學生林庭妤指出，在大一時看到學長姐出國研習很羨慕，因此早就立定目標想跟他們一樣，努力學英文，選修專業英文課，下課後報名語言中心課程，利用時間聽英文廣播，提升外語能力，通過遴選，去年先參加校內帕森斯設計學院線上課程，今年才終於可以出國學習。

林庭妤說，自己從來沒想過第一次出國是去上課，高中念蘭陽女中普通科，但是喜歡美髮又想要學一技之長，因此報考弘光美髮系，這次提早準備才能赴美短研，紐約帕森斯設計學院老師教學有別於傳統方式，啟發跳脫很多框架思維，全英語的上課模式，讓她在短短時間內收穫滿滿。