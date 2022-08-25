由臺北市政府辦理的「嗡嗡嗡市政小蜜蜂─暑期市政體驗營」第二梯次高中職組活動於8月22日再次展開。柯市長於8月24日與45位見習學生進行一場模擬市政會議，聆聽學生見習心得，並於活動最後頒發見習證書，為本梯次活動畫下完美的句點。

臺北市政府教育局表示，本梯次見習學生在三天的活動期間，參觀了台北城市博覽會以及智慧城市，同時也進入市府各局處了解公務人員日常任務，本梯次共有警察局、消防局、臺北捷運公司、教育局、衛生局、產業發展局、都市發展局等機關提供見習機會。

柯市長出席8月24日體驗營與學生進行模擬市政會議（照片/教育部）

在活動首日，學生們首先來到位於臺北轉運站B2的交通資訊中心，瞭解本市交通控制設施，並透過公車駕駛模擬系統，實際體驗公車司機開車上路的情境。緊接著到台北城市博覽會進行參訪，透過臺北的未來、永續發展、城市再生、打開臺北、共融社會、創新創業、智慧城市等主軸看見臺北不一樣的樣貌，最後一日則進行模擬市政會議，同學們也向市長提出許多市政建議，像是觀光發展、都市規劃以及108課綱等問題，市長表示市府將會分類並視情況進行改善。

中山女高廖同學表示台北城市博覽會的美術設計及互動設施非常有吸引力；南港高中郭同學表示，自己雖非臺北居民，但在南港讀了三年的高中，希望透過城市博覽會能讓大家認識蛻變中的臺北。另外，參訪都發局的陳同學表示，雖然見習機關為都發局，但所學習到的知識不僅限於此，了解到其中所牽連層面非常多，且過程繁雜。

市長表示，「開放政府、全民參與」是臺北市的重要施政理念，市政體驗營的參訪和體驗讓青年學子用不同於公務人員的眼光來觀察市政並回饋給市府，營造雙方良好的互動。第二梯次高中職組活動順利落幕，第三梯次大專校院組將於8月29日（星期一）接續登場，讓我們繼續期待最後一梯次的大學生們又會帶來怎樣的收穫及市政建議吧！