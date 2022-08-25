柯適中創作展「以家之名」8/26至9/6日在高雄市文化中心至真堂二館盛大舉辦，8/27下午舉行開幕儀式，歡迎對繪畫有興趣的民眾前往參觀，著名畫家柯適中這一次的創作內容的主軸為對家人的思念，其中最主要的一幅作品為「我的母親」。

柯適中表示，向日葵最早出現在他的畫面當中，是兩個女兒還就讀國小的時候，當時碩大的向日葵讓兩位小朋友被包覆在花的叢林裡，希望能像向日葵一樣迎向美好的陽光，於是模糊了人與花的界線，將人隱身於畫面向上提升的力量當中。再接下來漫長的創作歲月當中一直將向日葵擬人化，於是產生了長角的人。

在表達對家人的思念上，向日葵成為最接近他母親生命的屬性，母親的生活態度對他造成莫大的影響，雖然身體上有殘疾但他從不利用這一點來申請任何優惠與補助，永遠正面去面對問題直到生命最後一刻，並為自己的離去預先計劃所有的細節。柯適中總認為母親是屬於陽光的就像向日葵，而父親那與世無爭的生活態度，始終那麼悠閑自在的，對他來說就像是白鴿般的純潔無瑕，對「愛」的渴望，將「花」與「白鴿」視為它的代表，在融合畫面的過程中，充滿的思念，希望與夢想。

「當年的小蜘蛛長大了」展現前些日子在他工作室的門口來了一位租客，畫一張作品紀念這隻素昧平生的寵物。(照片/高雄市文化中心提供)

這幾年因為家人的老去他留在鄉下陪伴長輩的時間也顯著增加，親近山林變成生活的節奏，隨著季節更迭終究也明白生命的起伏亦是如此，對家人的思念以及土地的依賴成了這一系列作品的創作主軸。「當年的小蜘蛛長大了」展現前些日子在他工作室的門口來了一位租客，每天都會跟他相望，關心他的生活起居，看著他的家被雨水弄濕替他感到緊張，擔心他三餐不濟，所以夜裡特別照明讓小昆蟲接近，果然有好的收成，聽著每天播放的音樂的另類租客，他應該是很享受的，但從他日漸彎曲的身形，敏銳的柯適中猜到是該分離的時候了，畫一張作品紀念這隻素昧平生的寵物。

「夏日雨後」是直覺表現多於理性思考的過程，困難的地方不是如何開始而是如何結束，不是歌頌短暫時間的色彩光影如印象派或對於永恆形式的追求。(照片/高雄市文化中心提供)

「夏日雨後」是直覺表現多於理性思考的過程，困難的地方不是如何開始而是如何結束，不是歌頌短暫時間的色彩光影如印象派或對於永恆形式的追求。而是注重時間積累後的片刻斷面，捨棄光滑如瓷器般崇高與完美的狀態，另一種殘垣破瓦的片段組合與粗燥，反而更能有強烈情緒與感覺的暗示。

「心中的唯一」是拉出一條你不認識的線條是需要多大的勇氣，我們所做的事情大都是為了尋求別人的肯定，所以當畫面出現連自己都無法理解的線條是多麼令人困惑的一件事情。(照片/高雄市文化中心提供)

最特別的「心中的唯一」這幅畫，寓意是拉出一條你不認識的線條是需要多大的勇氣，我們所做的事情大都是為了尋求別人的肯定，所以當畫面出現連自己都無法理解的線條是多麼令人困惑的一件事情，當內心能安住於這一個狀態，畫面中所能得到的自由是現實世界所無法比擬的，所以廢寢忘食沉溺於此，終究理解自己而離群索居。