東海大學工業設計系今年大學入學滿招，系上學生表現亮眼，屢獲國際大獎。透過自由發想，將各類材質工藝結合全球設計趨勢，共5件作品入圍2022德國紅點品牌與傳達設計獎，其中「台灣氣味旅行」獲紅點品牌與傳達設計獎最佳設計獎（Best of the Best），此作品同時獲得義大利A’ Design Award包裝設計類銀獎。

「台灣氣味旅行」由東海大學工設系教師亦是系友的李皆欣指導，是東海工業設計系四年級學生張家蓉與蔡舒姍的畢業製作品。其顛覆現有市面上伴手禮大多為味覺、視覺做呈現，將台灣自然人文、歷史建築等特色，轉化成氣味，藉由嗅覺打造身歷其境、喚起情感回憶，重溫旅遊感動的國際觀光氣味伴手禮。

東海大學工設系獲獎學生蔡舒姍。(照片/東海大學提供)

「這獎項對我們來說十分不易，因為我們並不是平面設計的科系，所以不管在設計上或實作執行上，都經過非常多次的嘗試與努力，最終才能有滿意的結果。」獲獎學生張家蓉開心的表示。另一位創作者工業設計學系學生蔡舒姍則說，設計前期經常碰壁，經由不斷和老師討論，釐清想法，最終定案為台灣的氣味之旅。此外，在調香、造型、包裝上等設計中，也花了許多時間與精力在思考如何用更精確的方式，達到回憶旅行的效果。

東海大學工設系獲獎學生張家蓉。(照片/東海大學提供)

指導老師李皆欣指出，近兩年全球疫情肆虐，也正是大四生專題發展的期間，學生觀察到台灣的觀光產業，因為國際疫情出現嚴重停滯的經濟問題，是很不錯的切入點，也有著因應時空背景下的設計價值。此外，構想動機試圖從人類對於氣味的嗅覺記憶，來表達國際對於台灣觀光印象的聯想，在觀光伴手禮的設計領域是很新鮮的創意。李皆欣說，舉凡研究國際對於台觀觀光印象的聯想，嘗試以台灣在地素材調香的實驗、伴手禮包裝的國際化意象探討、設計構想發展與實作等，都能和諧的分工補位，對學生面對工作職場是很可貴的經歷。東海大學工業設計系主任呂佳珍表示，系上積極輔助學生參與國際設計競賽，培養學生的設計視野，並開拓國際舞台，展現東海工設的設計實力，為校爭光。