澳洲UniRank公布「2022世界佛教大學排名」，由佛光山開山宗長星雲大師集百萬人興學的南華大學，共排名第八名，為台灣全國第一，足見南華大學的辦學績效深獲國際肯定，全校師生與有榮焉。

南華大學校長林聰明表示，「以教育培養人才」是佛光山開山宗長星雲大師所擘畫的佛光山四大宗旨之一，佛教辦學更是星雲大師畢生心願，因此號召百萬信眾力量，發起「百萬人興學活動」辦大學。除了創辦位於嘉義的南華大學，至今在全球共創辦五所大學，包含佛光大學、美國西來大學、澳洲南天大學以及菲律賓光明大學，五校整合資源共同建立「佛光山教團系統大學」，為全國第一個跨國且跨洲國際性的聯合大學系統。在全球新冠疫情（COVID-19)爆發前，自2016年連續五年舉辦國際性的「佛光山大學校長論壇」，邀集來自歐、美、亞、澳等四大洲的佛教大學，聚焦於佛教大學如何將課程融入佛教思想與精神，培育具佛教特質品格的人才之議題，培養全球化人才。

林聰明校長指出，近年以「生命教育、環境永續、智慧創新、三好校園」之辦學特色發展，深獲各界肯定且獲獎無數。為提升學生的視野與專業能力，及忍耐、負辱的修養，於103學年度起，將創校傳統的「成年禮」及新推動的「正念靜坐」納為通識教育正式課程。針對學習課程學生採取生命自覺量表（前測-後測），結果發現：正念靜坐能顯著提升學生的學習效能及專注力，「自我成長」提升達87.70%、「同理心」提升90.57%，且情緒困擾降低達54.51%，有助於學生尋找自我生命價值。

南華大學表示正念靜坐能顯著提升學生的學習效能及專注力，「自我成長」提升達87.70%、「同理心」提升90.57%，且情緒困擾降低達54.51%，有助於學生尋找自我生命價值。（照片／南華大學提供）

南華大學設有宗教研究所，以人間佛教為理念，建構宗教融合、宗教對話及聯誼為高度目標之交流平台，包含宗教組及佛學與人間佛教研究組之學術研究，致力培育研究宗教領域的人才。該校除了有宗教領域的相關學術研究，每年也在佛誕節舉辦浴佛活動及佛誕音樂會以及「靜心抄法語」等活動，藉以鼓勵大家學習佛陀慈悲濟世的精神，將關懷傳遞到社會各個角落。致力推動生命教育的南華大學，透過正式課程、非正式課程、活動推廣及環境形塑等實踐面向讓生命教育融入校園教學與輔導活動中，建立充滿生命力的友善校園文化。

南華大學近年來無論在生命教育或環境永續方面皆連連獲獎，並連續七年獲學位論文資源貢獻獎，在國際排名亦有亮眼成績，包含世界百大綠色大學第六十四名、英國泰晤士高等教育（Times Higher Education）世界大學影響力排名四百多名，今年再度榮登「世界佛教大學」排名第八名，可以顯見該校致力成為深耕生命教育邁向永續發展的大學，並朝著百年大學經營之路邁進。南華大學推動生命教育及落實三好運動精神，辦學品質深獲肯定。畢業生在社會上也獲得高度評價，在少子化的大環境中，整體招生率仍維持亮眼的成績，深獲考生青睞。