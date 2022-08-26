東吳大學與翱騰國際科技股份有限公司於8月23日在東吳大學外雙溪校區簽署產學合作協議，邀請東吳大學師長及翱騰科技貴賓共襄盛舉。

科技化與現代化，一直是東吳大學非常重視的目標，尤其在疫情的衝擊下，混合辦公、遠距服務已是時勢所趨。為此，翱騰科技提供ORION平台，啟動行動分機專案，使東吳大學的服務與校務實施上可以更全面地往遠距通訊與專業化領域邁進。

東吳大學與翱騰國際科技簽署產學合作協議。左為東吳大學潘維大校長，右為翱騰科技執行長陳新。(照片/東吳大學提供)

東吳大學潘維大校長表示，翱騰科技是國內客服系統的領導品牌，很高興藉由 ORION 與 PBX 交換機的整合，讓教職同仁能直接把手機當分機使用，為校園運作打造更便利的環境；而其後也將啟用視訊會議與其他功能，期望能為疫情導致的遠距教育帶來更多助益。

東吳大學潘維大校長致詞。(照片/東吳大學提供)

翱騰科技在金融、醫療、政府機關等多方產業有非常多的服務成功經驗，也曾在國際上有過遠距教育的相關合作經歷，執行長陳新表示與東吳合作是翱騰首次進入台灣教育界服務的重要里程碑，期望透過資訊交流、通訊服務使用、人才培育訓練，扎下產學合作的優良根基。

東吳大學通識教育中心於111學年度新學期開設「永續經營實務應用」通識課程，聘請陳新執行長擔任授課教師，培育學生軟體產業相關通用知識，了解ESG概念，並延伸至企業營運、投資應用，涵養永續經營的實務觀，進一步帶領學生走向全球化社群。

東吳大學師長與翱騰科技貴賓合影。(照片/東吳大學提供)

新時代的來臨，東吳大學仍持續且積極地對外發展產學合作，期望透過產學交流、良才培育，為學生創造優良的海內外就業機會，同時帶動學校與企業間的良好關係，將雙方效益最大化。