玄奘大學法律學系為結合傳統法學及現代法學趨勢的一所綜合型法律教學研究單位，為積極提供給學生優渥的學習環境，提供學生多元見習機會，在系主任蔡震榮教授用心擘劃下，111年陸續與在地新竹市明點法律事務所、新竹地方法院、新竹地方檢察署、法務部行政執行署新竹分署、財團法人法律扶助基金會新竹分會及台北市寰鉐高昀聯合律師事務所分別建立實習合作平台與法律實務輔導合作。該系為體恤學生交通往來安全及減少設籍於桃園地區學生舟車奔波，22日更與位於桃園明言律師事務所簽訂寒、暑假期間法律實務輔導合作備忘錄。

玄大法律系由劉育偉助理教授代表與明言律師事務所陳慶瑞律師、毛仁全律師及黃曼瑤律師共同完成簽署法律實務輔導合作備忘錄，並致贈明言律師事務所感謝狀，雙方協定自112年至113年寒、暑假期間辦理學子學習法律事務、訴訟及爭端處理、法律文書撰寫等法律實務輔導事宜；假期實習期間亦由系上教師督導，期使學子學得開心、學校放心及家長安心。

玄大法律系設有大學部學士班及研究所碩士班二學制；該系教學宗旨在於培養法制建設之法律專業人才、強調科技法律與人文素養之關懷及建立多軌化之法學教育制度，並落實專業選修課程的多樣化、不同學科間的整合化、教學題材的數位化及針對研究生需求之個別化而設計的教學模式；師資陣容堅強，領域囊括民商、刑事、公法及犯罪預防等領域，並結合實務及理論兼俱、各別學有專精的領域之專家學者、法學菁英擔任兼任師資，陣容多元而豐富，充分呼應該學系特色及教學目的。

系主任蔡震榮教授表示，玄奘大學法律系今年度招生雖受到少子化衝擊，但仍能達6成4、註冊率亦有6成以上，相對於桃竹苗地區私校法律系而言，辦學成績斐然；未來也希望學子在校學習能夠使理論與實務能夠相互印證，同時學校也會挹注相當多的課外學習資源輔導學生參加國家考試及取得專業證照、邀請成功考取國家考試的畢業系友回到母校分享考試經驗、不定期舉辦專題講座、不同法律主題的學術研討會與系友會活動，及邀請國內頂尖法律實務、學界專家學者到校分享最新法律實務議題；玄奘大學秉持著公益辦學的精神，該校法律系未來將不斷與日俱進、創新教學，與國外締約學府開創更進一步的學術交流與合作，師生共同邁向新猷，使選擇玄奘大學就讀的學生能夠勇於「玄」轉自己的人生，為自己的未來加分；也讓學子志在玄大法律，為自己的人生深耕永續，提升國際競爭力，為自己未來法律職涯的規劃，提供更多元的選擇道路。