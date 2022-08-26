為永續經營雙語教育，臺北市教育局透過雙語教師專業認證機制全面提升雙語教師專業知能，並於111年8月25日與忠欣公司簽定合作備忘錄，協助臺北市國中小教師透過英檢瞭解自己的英語程度，持續增進英語能力，為雙語教育進行準備，打造雙語教師專業形象。

隨著雙語教育在臺快速發展，師資需求量與日俱增，而師資是推動優質雙語教育之關鍵因素之一，因此北市府策畫「臺北市政府教育局核發國民中小學及幼兒園教師雙語教學專長證明書實施計畫」，建立臺北市雙語教師增能地圖及系統，提供雙語教師獎勵與支持機制，打造臺北市雙語教師專業形象。

北市府策畫「臺北市政府教育局核發國民中小學及幼兒園教師雙語教學專長證明書實施計畫」，建立臺北市雙語教師增能地圖及系統。(照片/臺北市政府教育局提供)

此項雙語教學專長證明書兼重雙語教育的學科專業與英文能力，從幼兒園到國中小教師符合條件者都可提出申請，透過雙語教師證明書機制，提升雙語教學專業能力與榮譽感。

為協助更多老師獲取雙語教學專長證明書，臺北市首創訂定「國民中小學教師英語能力符合相當於CEFR語言參考架構B2與B1級之各項英語檢定考試標準參照表」，提供明確具體的英語能力標準對照表。另實施現職教師自主揪團雙語研習計畫，鼓勵教師自發性組團申請增能方案。此外，還規劃了參與免費英語聽讀檢定計畫，多方鼓勵支持現職國中小與幼兒園教師取得雙語教學專長證明書。

這次的活動中不只介紹了雙語教學專長證明書的理念和內容，更由專業的雙語教師現場進行一堂雙語自然結合資訊運用課程，運用Quizizz評量，將資訊融入閱讀理解，帶領孩子進行一場的雙語科學探究之旅。

簽約現場進行一堂雙語自然結合資訊運用課程，帶領孩子進行一場的雙語科學探究之旅。(照片/臺北市政府教育局提供)

臺北市的雙語教育走在全國前端，至111學年度，雙語教育學校增至78所，並有27所幼兒園實施英語融入教學，111年度臺北市所需要的720名雙語教師，已有985位的教師熱切期待投入雙語教育現場。迎向未來，教師們積極增能且蓄勢待發。