台灣漁貨進軍國際市場，漁業署、屏東縣政府以及國立高雄科技大學攜手，將台灣夙負盛名的石斑和鰻魚推向國際市場，在8月24日至26日，參加第24屆日本國際水產暨技術展，向超過1萬名國際買家及專業人士推廣台灣優質水產的高品質滋味，帶領MIT的好產品出國打國際賽，積極為國內漁民開拓國際市場。

國立高雄科技大學執行教育部USR國際連結型計畫「鄰家好漁」，赴日參加國際水產暨技術展，大學與政府攜手合作，積極為國內漁民找出路。(照片/高雄科技大學提供)

日本國際水產暨技術展為重要全球漁業盛事，今年為第二十四屆舉辦。據參展團隊成員表示，目前已有多間廠商對臺灣漁貨表達高度興趣，相信本次參展定會收穫滿滿。(照片/高雄科技大學提供)

本次前進日本參展的漁產品，除冷凍石斑、冷凍鰻魚外，還有高科大團隊研發的午仔魚即食包一共五種口味，高科大執行教育部USR國際連結型計畫「鄰家好漁」蹲點屏東林邊鄉，在漁貨的品牌包裝、加工開發、通路行銷等，導入多種創新嘗試，特別結合高科大的相關研發能量，除了食品加工品的開發外，也有保健、保養類的產品例如美顏膠原飲、胜肽面膜等，從多元的產品路線創造更多商業機會。

日本國際水產暨技術展為重要全球漁業盛事，本次高科大與漁業署、屏東縣府參展，主力行銷產品除了我國夙負盛名的石斑魚與鰻魚冷凍魚貨，更有高科大團隊研發之五種口味午仔魚即時包，以及有口皆碑的美顏膠原飲與胜肽面膜。(照片/高雄科技大學提供)

本次參加日本第24屆「國際水產暨技術展」，是全球漁業領域的重要展會，涵蓋了目前日本水產業界生產、加工及物流等各個領域，每年吸引超過800家以上的參展商參展，同時也吸引超過1萬人以上的專業買主參觀，買家來自超過20個國家，包含阿根廷、中國、英國、韓國、菲律賓、泰國、印尼、越南等。由於中國近年來頻頻封鎖台灣農漁產品，也加深農漁民的危機意識，中央地方政府都積極開拓國際市場，修正我國農漁業外銷市場向單一國家傾斜的現象。在MIT品牌經營有成的加持下，台灣優質健康漁產品的國際機會值得期待。