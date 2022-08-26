嘉義縣政府重視年輕世代的想法及青年人才的養成，更鼓勵青年關注公共議題，培養對公共議題的思考和批判能力，將民主教育向下扎根，藉以提升青年公民素養，促進青年公共參與。由嘉義縣政府主辦、南華大學承辦的「青年好young─2022嘉義縣青年領袖營」第一梯次頗獲好評，學員普遍評價課程內容豐富多元且充實，可以學習到平常上課。第二梯次於8月23日在仁義湖岸大酒店登場，匯聚來自全國及縣內共26所大學46位學員參與。嘉義縣政府勞工暨青年發展處處長陳奕翰、副處長林俊傑、南華大學校長林聰明及副校長林辰璋特別出席開幕式，勉勵與會學員。

嘉義縣縣長翁章梁演講。(照片/南華大學提供)

南華大學校長林聰明表示，青年學子參與公共事務的態度必須是全面性且具有高度關切性，除了對公共議題有敏感性和關切性，更要有思辨的能力，因此必須多方了解、聆聽、蒐集、分析，才能展現出有思想、有論述的行動力。林校長指出，求學時期所累積的學習和生活歷練，對青年朋友的未來絕對有幫助。為了培養兼具熱心服務與良好品格的專業人才，南華大學長期提倡「做好事、說好話、存好心」之三好精神理念，並以「生命教育、環境永續、智慧創新、三好校園」之辦學特色發展，透過身教、言教、境教形塑友善三好校園，教導學生從生活中力行三好精神。此外，積極與在地政府、機構、社區緊密結合，帶領學生參與各項公益性活動，推動「服務利他」方案，落實在地實踐的大學社會責任。長期以來深耕地方不遺於力，以系統性結合各部會計畫，透過教師社群、學生行動與場域合作共同協力，從在地出發至國際，建立共好共融。

嘉義縣縣長與青年領袖營夥伴合照。(照片/南華大學提供)

南華大學副校長林辰璋同時也是本次營隊計畫主持人指出，為了幫助公民青年找出自己的定位，三天的課程設計以「定向模式」三部曲，探討「WHY（動機、價值、影響性）」、「HOW（策略、行動方案）」、「WHAT（目標、成果、里程碑）」，並連結嘉義縣在地問題與需求，引導學員對生命終極關懷與價值思辯，進一步主動關注嘉義縣公共議題並積極參與行動，也期許學員能從自己開始付出行動，創造改變的力量。

第二梯次首場主題演講由嘉義縣縣長翁章梁開講，以「決策躍升思維：好的決策決定夢想的高度」之主題勉勵年輕人如何成為優秀的決策者級領導者。翁縣長指出，決策者必須具備膽識、勇於承擔、相信脈絡、抓到對的方向的特質，更要廣泛閱讀、多元涉獵，並不斷的充實自我，才能面對各種挑戰。翁縣長強調，年輕人不要短視近利、急於成功，應該在35歲以前好好累積知識、能量與經驗，培養良好的心理素質很重要，而青年領袖營就是一個很好的學習機會，相信青年朋友在此次活動中能獲益良多，並能展現公民行動力，促進嘉義的成長與永續發展！

南華大學校長林聰明。(照片/南華大學提供)

嘉義縣政府勞工暨青年發展處處長陳奕翰表示，青年是國家未來的希望，社會的中堅力量，地方的發展以及國家的進步，青年朋友扮演著重要的角色，希望藉由青年領袖營匯聚各領域的青年們，透過彼此的腦力激盪與交流，種下屬於嘉義的希望種子，並集結豐富多元且創新的青年觀點，為嘉義的未來帶來更多的活力及希望。