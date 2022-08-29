(實習記者/黃立辰)國立暨南國際大學與東海大學今(8/29)日台大校友會館聯合舉辦解謎果蠅研究成果論文發表會。國立暨南國際大學應用化學系教授傅在峰、副教授曾惠芬與東海大學生命科學系副教授蔡玉真、東海副教授蔡玉真、長庚大學教授吳嘉霖、台中榮民總醫院精神部醫師林志堅、衛福部草屯療養院院長藍祚鴻以及中央研究院溫榮崑博士等人所共同組成跨校的研究團隊，展現台灣研究軟實力。該研究論文的第一作者有三位分別為，暨大應化系博士後研究員陳秀玲、暨大應化系博士生劉柏廷以及長庚大學博士後研究員李旺宝，皆為台灣本土培育的研究學者團隊，一起共創科學新猷。

這項論文研究的開端起源於六年前，東海生命科學系副教授蔡玉真發現一基因轉殖品系的果蠅，具有明顯的夜間睡眠障礙與過度活動的行為反應，更意外地觀察到該轉殖品系雄蠅間具有明顯的同性間求偶行為。而這些「觀察」成為了後續展開此論文接力研究的重要開端。

解謎果蠅研究成果第一作者之一暨南國際大學劉柏廷同學。(攝影/黃立辰)

暨南國際大學與東海大學攜手跨校研究果蠅，發現雄性果蠅間具有明顯的同性求偶行為，並證明果蠅具有明顯的夜間睡眠障礙和過度活動的行為反應，是自然萬物中苦於失眠的「過動兒」，利用果蠅模式生物一窺神經系統，與內分泌系統間緊密維繫複雜的求偶行為反應，登上Nature系列頂級期刊，研究成果斐然。

研究發現，在雄果蠅大腦內參與胰島素生成的細胞簇中wide awake (又稱wake)，當wake基因缺失將導致類胰島素神經激素的過度分泌導致該嗅覺感覺神經元對雄性特異之性費洛蒙11-cis-vaccenyl acetate (cVA)的感受力顯著降低，終至發生雄果蠅同性間的求偶行為發生。傅在峰教授表示，單一基因wake在神經分泌細胞主導一系列長距離且複雜的神經、內分泌網絡活動，並影響著複雜的動物行為，透過基因操作也能操控這些生理反應，希冀針對植病昆蟲的生理調節提供新興的防治策略。

計畫主持人暨南國際大學應用化學系教授傅在峰。(攝影/黃立辰)

論文第一作者之一，暨南大學劉柏廷同學表示這個研究從大學就開始萌芽，一開始看到行為的發生，到後面驗證了wake基因在果蠅神經感覺嗅覺上有非常重要的功能，功能缺失會導致果蠅求偶行為異常，非常感謝團隊的合作。暨南大學傅在峰教授表示，wake因子研究的人非常少，未來更將進一步檢視人類或高等動物wake同源基因是否也具此重要功能，進一步理解脊椎動物胰島素分泌調節與後續神經、內分泌系統的調控機制，對提升醫療需求都能提供新法。