教育部8/28日於國立臺灣科學教育館舉辦「111年祖父母節記者會暨園遊會」，並舉辦「祖孫樂遊遊 共學齊步GO」祖孫互動梗圖文案徵件比賽頒獎典禮。本次徵件比賽分為青少年組、社會人士組，共徵得417件作品，經評選出10件作品獲獎。

教育部林騰蛟次長表示，為了提醒國人祖輩在家庭與社會的貢獻及重要性，同時提升民眾對於「代間共學互動」的重視，教育部今年特別辦理祖孫互動梗圖文案徵件比賽，期透過比賽引發祖孫討論的話題，進而促進代間的交流，並藉由祖父母節活動邀請民眾共同來推動與落實代間互動。

教育部辦理「祖孫樂遊遊 共學齊步GO」。（照片/教育部提供）

除了梗圖文案徵件比賽頒獎，園遊會現場還有教育部及所屬社教館所、多個教育文化基金會，以及縣市政府家庭教育中心共設置20個攤位，以「代間共學」為主軸，透過互動遊戲，鼓勵祖孫親子攜手合作，完成各項關卡，其中包括了祖孫/親子合力拼圖遊戲，手作童玩紙蜻蜓及轉飛輪，「疊疊不休樂ㄧ夏」等活動，由祖孫一起挑戰，各攤位間歡呼聲及笑聲此起彼落，場面溫馨熱鬧。

檔口設置手作童玩紙蜻蜓及轉飛輪等遊戲。（照片/教育部提供）

教育部自100年起將8月第4個星期日訂為「祖父母節」，並協同全國各縣市家庭教育中心及樂齡學習中心舉辦多項祖父母節慶祝活動，期盼藉此提升國人對於「代間共學互動」的關注，以強化社會參與，進而達成世代共融共榮的願景。