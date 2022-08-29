永續近年已成為企業人才新顯學，一向走在浪尖上的義守大學，展現創新高教、洞悉未來的高度，將永續的理念延伸至學校治理、教學創新、社會責任、環境營造、國際移動與職場鏈結，都將永續發展落實在教育理念與日常生活中，更榮獲「第14屆TCSA臺灣企業永續獎」大學永續報告銀獎肯定。

義守大學由管理學院出發，將永續素養融入設計，開設「永續經營管理」課程，輔導學生考取能源管理系統、低碳管理師等證照，更成立「ESG產學研究中心」。今年五月，義守大學與經濟部加工出口區高雄分處舉辦「科技產業園區淨零排放永續經營論壇」，集結國內35家企業、9所大學等近120位專家經驗分享，並透過義守大學學術專業的能量，協助高雄市中小企業碳盤查的實施，發展自我盤查能力及節能減碳技術，達成淨零排放的目標。

為響應零碳經濟，「工學院」土木工程學系師生與義大所屬集團事業體合作，將煉鋼過程產生的爐渣廢棄物再利用，應用於海綿道路舖設上，除了儲水能呼吸，也可同時達到循環經濟效果，義大醫院前的道路，就是土木系的實際成果之一。「醫學科技學院」生物科技學系主任廖健森與學生團隊，透過USR計畫，在霧台鄉霧台國小、三地門鄉地磨兒國小德文分校、大樹區興田國小等，建構具元素循環與生態永續概念的「魚菜藻三相共生系統」，永續教育藉此向下紮根。

義守大學生科系師生，於國小校園建構具元素循環與生態永續概念的「魚菜藻三相共生系統」，將永續教育向下紮根。(照片/義守大學提供)

「醫學院」護理原住民專班與營養學系前進高雄美濃區龍肚社區，為在地長輩傳遞正確衛教觀念。(照片/義守大學提供)

「醫學院」護理原住民專班與營養學系前進高雄美濃區龍肚社區，因當地長輩以客家語為主，所以義大生展開客家話集訓，希望用對方的語言傳遞正確衛教觀念。護理原住民專班四年級的陳韋允說，學校帶領學生走出教室，是成就永續人才的最好養分。想成為永續人才，除了要有同理心，更需具備專業素養，因此他在大二時完成「國際護理全英課程」微學程，實現專業領域與英文能力雙向學習的目標，陳韋允認為跨域學習才能提升自我價值，有了價值才有能力將實力貢獻於永續發展上。進入後疫情時代，義守大學正是永續人才的最佳培訓場域。