臺北市立大安高工與南非斐京技職高中（Pretoria Technical High School）透過視訊方式，簽訂兩校合作備忘錄。簽約儀式臺北部分由臺北市政府教育局綜企科李素禎科長及大安高工師長出席，南非部分由PTHS校長Wouter Enslin及所有學校主管出席，分別在臺北及斐京兩地主持，並由外交部駐南非代表處賀大使忠義、呂參事志堅赴PTHS出席見證該簽約儀式，台灣及南非主管技職教育官員及學校家長會主席亦應邀與會。

賀大使致詞表示，技職教育是企業創新創意的重要泉源，對於紓緩失業及改善弱勢地區經濟能量有重要之貢獻，在縮短勞資雙方能力及期待之間差扮演重要地位。大安高工創立於1940年，PTHS創立於1904年，兩校具有悠久歷史，是台灣及南非技職教育的重鎮，兩校合作是200年歷史的結合，未來兩校在技職教育領域之合作交流，對培育技職人才，對因應COVID-19疫情衝擊之就業挑戰，定有助益。

8月26日臺北市立大安高工與南非斐京技職高中（Pretoria Technical High School）透過視訊方式，簽訂兩校合作備忘錄。(照片/大安高工提供)

臺北市技高不管質與量都是台灣最頂尖的學制，未來台北市國際教育不再拘限於日韓，明年台灣疫情大幅緩和後，相信將進行更多國際學術交流合作，大安高工盼屆時能組團至PTHS等南非學校参訪交流。