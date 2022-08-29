(實習記者/潘羽姍)由國立暨南國際大學應用化學系傅在峰教授、曾惠芬副教授與東海大學生命科學系蔡玉真副教授等人所組成跨校的解密果蠅行為的研究團隊，發現雄蠅間具有明顯的同性求偶行為，並證明果蠅具有明顯的夜間睡眠障礙和過度活動的行為反應，是自然萬物中苦於失眠的「過動兒」。利用果蠅模式生物一窺神經系統與內分泌系統間緊密維繫複雜的求偶行為反應，登上Nature系列頂級期刊，研究成果卓著。

兩校今(8/29) 日在台大校友會館舉辦研究成果發表會，包括暨大主任秘書曾永平、研發長陳皆儒；東海大學林惠真研發長、蔡玉真副教授等人皆出席與會。在國科會(原科技部)計畫、台中榮總與暨南大學研究合作計畫(即榮暨計畫)的經費支持，及暨南大學前瞻性高科技研究中心貴重儀器的支持下，讓研究成果得以發光。

研究計劃的靈魂人物除暨大教授傅在峰與副教授曾惠芬外，也包括東海副教授蔡玉真、長庚大學教授吳嘉霖、台中榮民總醫院精神部醫師林志堅、衛福部草屯療養院院長藍祚鴻以及中央研究院溫榮崑博士等所人共組的團隊。該論文第一作者有三位：暨大應化系博士後研究員陳秀玲、暨大應化系博士生劉柏廷，以及長庚大學博士後研究員李旺宝，三位皆來自台灣高教本土所培育的研究學者團隊。

雄蠅間具有明顯的同性求偶行為，並證明果蠅具有明顯的夜間睡眠障礙和過度活動的行為反應，是自然萬物中苦於失眠的「過動兒」。(照片/暨南國際大學提供)

從果蠅的行為所著手的研究，始於六年前東海生命科學系副教授蔡玉真發現一基因轉殖品系的果蠅，具有明顯的夜間睡眠障礙與過度活動的行為反應，更意外地觀察到該轉殖品系雄蠅間具有明顯的同性間求偶行為。蔡玉真博士立刻找上研究專長為神經網絡與行為科學的暨大應用化學系教授傅在峰教授共同組成研究團隊，又邀攬具有生化分析專長的暨大應用化學系副教授曾惠芬加入此研究，成功建立了跨校級且具備不同研究專業領域的合作團隊，加速開展此重要的科學研究。

此次躍上國際期刊的研究發現，為在雄果蠅大腦內參與胰島素生成的細胞簇(insulin producing cells; IPCs)中，若其中的wide awake (又稱wake)基因缺失，將使類胰島素神經激素的過度分泌，導致嗅覺感覺神經元對雄性特異之性費洛蒙11-cis-vaccenyl acetate (cVA)的感受力顯著降低，最終發生雄果蠅同性間求偶的行為。

暨大應用化學系教授傅在峰表示，單一基因wake在神經分泌細胞主導一系列長距離且複雜的神經、內分泌網絡活動，影響著複雜的動物行為。(攝影/潘羽姍)

暨大應用化學系教授傅在峰表示，單一基因wake在神經分泌細胞主導一系列長距離且複雜的神經、內分泌網絡活動，影響著複雜的動物行為。透過基因操作能操控這些生理反應，希望能針對植病昆蟲的生理調節，在防治病媒蚊蟲上的應用，從wake作為重要角色切入，針對這個基因做控制，基因控制對於昆蟲是否會造成干擾？希望未來能夠繼續深入探討，提供最新的病媒昆蟲防治策略。

東海生命科學系副教授蔡玉真表示，這次研究是以幸運、努力、合作才達成的。(攝影/潘羽姍)

東海生命科學系副教授蔡玉真表示，在這個研究過程當中，研究機構基本上就是創造知識為主，大學除了創造知識之外，還有一個很重要的責任，就是教育學生。在研究計劃中，除了博士班學生以外，還有很多碩士班，甚至是很多大學部的學生參與其中，她覺得非常的有意義，對於學生未來的啟發非常大的。研究方面是以幸運、努力、合作才達成的，幸運的部分是找到這個有趣的求偶行為的果蠅，以及找到這麼優秀的研究團隊。努力是指經過那麼多年，從遺傳學、神經科學到生物化學的部分結合，然後才完成這個研究。

論文第一作者之一，暨大應化系博士生劉柏廷同學。(攝影/潘羽姍)

論文第一作者之一暨大應化系博士生劉柏廷表示，當時看到果蠅同性求偶的行為，不知道這個故事，一路走下來會變得那麼「精彩」，會有這麼多的果蠅內分泌的一些訊號有參與在裡面，最後很感謝李旺宝博士，幫我們驗證了這個基因實際上在果蠅的嗅覺感覺神經裡面是有非常重要的功能，這個功能的缺失會導致果蠅的求偶行為會有一些異常。