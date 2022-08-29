親師生相見歡 大橋國小為新生戴祝福頭冠

大橋國小為迎接新生提前了解及適應未來小一的學習生活，特別規劃於開學前的假日舉辦親師生相見歡活動，高達了八成以上的新生家庭報名。精彩活動包含：迎新相見歡、認識師長、新生入班第一類接觸等等，並讓家長與校長攜手一起為小一新生戴上頭冠，象徵親師生合作的意義，齊祝福小一新生，順利邁向國小階段的新里程。

大橋國小導師與孩子親切對話，做開學前的說明與叮嚀。（照片/大橋國小提供）

校園巡禮介紹校園游泳池、圖書館、健康中心、樂活廚房等（照片/大橋國小提供）

工作團隊在報到處熱情迎接親子、引導視聽教室欣賞學校活動影片，再借由導師跟家長與孩子親切對話，做開學前的說明與叮嚀。新生如何順利地自己從校門走到教室，進而期待上學，並喜歡這個校園？透過校園巡禮讓學生認識環境並准備好開心上學。

大橋國小師生相見歡活動大合照。（照片/大橋國小提供）

參加活動的林小朋友說：「學校游泳池好大，我以後想學游泳！」帶孩子來認識校園的李爸爸說：「可以感受學校的用心，客製化的官帽也很有創意。」另外，在家長座談中，白玉玲校長以其精緻的簡報闡述其辦學理念，並藉由雙向Q A互動問答，來達成共創學習藍圖、共伴親子成長、共好孩子未來的良好默契。