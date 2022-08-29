「2022年WRO國際奧林匹亞機器人全國總決賽暨亞東AI科技大賽」於8月26至28三日在新北市亞東科技大學淡水校區登場，以WRO(World Robot Olympiad)世界賽主題，「我的機器人好友」為主題的機器人比賽中，玩創意、拚競技，更比運動家精神。比賽項目有運動賽(網球雙打)、機器人任務(競賽)、未來新創家(創意賽)，透過精采的賽事，挑戰參賽師生策略、技術與創意。

WRO由全世界90個以上會員組成，有機器人奧運之稱，台灣代表處為台灣玉山機器人協會，負責辦理WRO相關賽事；2022年結合現在人類對機器人的需求，由德國團隊設計「我的機器人好友」為主題，讓全世界選手在完成任務的同時，更能了解機器人在未來的重要性。比賽所有選手必須透過自己的創意發想，將機器人好友的概念體現在自組的機器人中，並達成每項規定任務。運動賽主題「網球雙打」利用AI識別科技，選手必須在最短時間內判斷並做出對隊伍最有利的選擇。機器人任務(競賽組)主題國小組「園藝機器人」、國中組「救援機器人」、高中職組「照護機器人」更是與我們的生活習習相關，而未來新創家(創意賽組)主題更是需透過三大主題，設計出可幫助我們解決真實世界問題的機器人，讓選手透過親自動手與設計，將理想化為現實。另外，國內項目今年也延續舉辦Matrix挑戰賽，主題為「防疫總動員」，結合時事情境讓利用機器人解決問題，符合108課綱素養導向，培養學子動手解決問題之能力。

比賽項目有運動賽(網球雙打)、機器人任務(競賽)、未來新創家(創意賽)，透過精采的賽事，挑戰參賽師生策略、技術與創意。(照片/亞東科技大學提供)

「2022年WRO國際奧林匹亞機器人全國總決賽暨亞東AI科技大賽」在疫情下舉辦實屬不易，透過亞東科技大學的支持，參賽選手方能透過比賽將所學科學知識與技能，應用於日常生活間，同時讓台灣所推動的108課綱與12年國教課程內容變得更深入，發展得更全面。

主辦方表示，透過比賽將所學科學知識與技能，應用於日常生活間，同時讓台灣所推動的108課綱與12年國教課程內容變得更深入，發展得更全面。(照片/亞東科技大學提供)

現今科技推陳出新，機器人的運用也越來越廣泛，如何設計出能夠解決真實世界問題的機器人，更是對有興趣於科技領域的學子中，未來所需面臨的課題。本場全國賽晉級選手將角逐2022WRO世界機器人大賽，將台灣學子在機器人與科技的實力站向國際舞台。