2022第十八屆「電腦鼠暨智慧輪型機器人國內及國際競賽」圓滿落幕，今年共有技專校院及高中職的39所學校、107支隊伍，選手與指導老師約339人次參與競賽，競爭激烈。龍華科技大學電子工程系及PBL智慧機器人跨領域專班學生團隊，聯手囊括大專組「競速自走車」第一名及第二名、大專組「線迷宮鼠」第一名佳績；五專部學子勇奪高中職組「電腦鼠走迷宮」第一名及第二名，獲獎數為所有參賽隊伍之冠，充分展現該校師生團隊在電腦鼠及機器人設計研發領域的雄厚實力。

龍華科大校長葛自祥與裁判合影。（照片/龍華科大提供）

龍華科大校長葛自祥在開幕式致詞時，首先感謝參賽師生在疫情影響下，仍舊充滿熱情地前來參與本次競賽，該校也透過跨校策略聯盟合作，積極推廣機器人課程及活動。龍華科大學生團隊由電子系蘇景暉、李齊雄、許益捷老師指導帶領下，本屆賽事成績亮眼，電子系學生黃祥璽榮獲大專組「競速自走車」第一名、電子系陳永凱、PBL智慧機器人跨領域專班鄭羽宏奪下第二名；電子系林立中、PBL智慧機器人跨領域專班王謙榮獲大專組「線迷宮鼠」第一名；電子系五專部學生李明叡勇奪高中職組「電腦鼠走迷宮」第一名、張哲嘉、張芷菱則榮獲第二名佳績，表現均令人喝采。

在歷屆電腦鼠暨機器人大賽，龍華科大團隊成績優異，多次代表臺灣參加國際競賽獲得冠軍等。電腦鼠(Micro mouse)是以微電腦為頭腦，具有記憶和分析能力；有感測器為耳目，讓它不致碰壁；有自給自足動力，可快速移動轉彎，因此這項競賽是跟人工智慧有極高相關性，裁判長黃信雄老師指出，電腦鼠與機器人實作競賽所需要的專業技能，可以廣泛應用在電子相關產業，有助於學生在未來投身職場的履歷競爭力，例如擔任硬體工程師、軟體程式設計工程師、IC設計工程師、韌體測試工程師、系統整合分析工程師等等都非常有幫助。