(實習記者/黃奕銘)臺北流行音樂中心於 2020 年對外開幕，高規格的軟硬體設備，加上多場精彩展演內容，都受到民眾及音樂人士的喜愛。整個中心包括表演廳、文化館、產業區三大建築場館及戶外廣場，是南港地區新亮點。今(8/30)日在臺北流行音樂中心（簡稱北流）攜手宇萌數位科技發佈導入重點技術 LBS（即時定位）的 AR導覽，透過宇萌AR結合AI 演算法的調校優化，有效讓AR LBS的定位更精確穩定。透過這次的合作和 AR 疊加 AI 演算法的技術加乘之下，北流能更全面地邁向元宇宙，進一步成為國內指標性的 XR 智慧場域。

宜蘭大學夏至賢教授(左)、宇萌數位科技執行長白璧珍(中)、台灣實境科技創新發展協會楊淑鈴執行長(右)合影。(攝影/郭俊偉)

宇萌科技白璧珍執行長表示，於 XR 領域深耕多年，在不同場域都有相關的合作，目前已成功導入AR定位技術於文創園區、遊樂園、國內外大型觀光景點、學校等場域，推廣觀光以及文創和增進商圈的發展。而在疫情嚴峻的時期，更透過 AR LBS 功能推出「口罩地圖」、「快篩地圖」，為國內防疫工作帶來事半功倍的效果。宇萌研發AR技術多年，此次是首度發表AR LBS 平台功能與 AI精準定位之技術整合，第一個應用的場域就是臺灣最具代表性的娛樂場域─臺北流行音樂中心！期待在 AI 加 AR 兩大元宇宙重點技術的加乘下，可使民眾快速找到目的地資訊，降低場域方的人力導覽成本，促進服務品質並帶來潛在商機。

台灣實境科技創新發展協會楊淑鈴執行長致詞。(攝影/郭俊偉)

台灣實境科技創新發展協會楊淑鈴執行長表示，北流是台灣推動流行文化的重要基地，受到非常多民眾及音樂圈的喜愛，但也因為佔地約九公頃的關係，民眾在找尋場館時常常會有迷路或是找不到大眾運輸的問題，故此次AR LBS 平台結合AI的技術，可以提供民眾解決迷路找不到地點的問題，也可以讓民眾們穿越時空，有一些導覽的功能供民眾們了解，此應用於台北流行音樂中心，將是科技的一大重大突破與里程碑，。

民眾只須掃描 QR Code，即能瀏覽臺北流行音樂中心場館與周圍地標資訊，且可透過 GPS 座標、LBS AR 導航指引至目標點位進行 AR 導覽。(攝影/黃奕銘)

本次導覽程式將在北流十個點設製 AR 導覽點，包含北流主要場館例如表演廳、產業區等，及鄰近捷運站、公車站牌皆有設點，讓大家可以順利抵達目的地，解決場域大，有一定距離而難以和朋友會合等問題。使用方式也非常簡單，民眾只須掃描 QR Code，即能瀏覽場館與周圍地標資訊，且可透過 GPS 座標、LBS AR 導航指引至目標點位進行 AR 導覽，利用手機降低 AR 智慧導覽的體驗門檻，讓一般民眾可輕易且快速體驗 AR 服務，實踐「科技生活化，生活科技化」理念。兩個技術的結合可增進虛實空間整合定位的精準度，幫助北流場域於市民觀光、音樂產業實作、海外遊客服務品質的提升，也期待為音樂生活園區帶來未來的人潮及導入商機。