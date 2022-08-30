(實習記者/蔡子量) 2020 年對外開幕的臺北流行音樂中心（簡稱北流），建築特色備受外界注目，是南港地區的地標與亮點之一。由於腹地遼闊跨三條主幹道，為服務民眾參觀使用，北流與知名實境科技廠商宇萌數位科技合作 AR 導覽，導入重點技術 LBS（即時定位），透過宇萌AR結合AI 演算法的調校優化，有效讓AR LBS的定位點更精確、點位座標穩定。

宜大夏至賢博士、宇萌執行長白璧珍、台灣實境科技施行長楊淑鈴合照。（攝影/蔡子量）

深耕 XR 領域多年，熟稔空間定位導航導覽與AR平台技術的宇萌數位科技，先前便透過 AR LBS 功能推出「口罩地圖」、「快篩地圖」便民服務，為國內防疫工作帶來事半功倍的效果，此次與臺北流行音樂中心合作，宇萌數位科技執行長白璧珍表示，為了改善民眾在會面時無法精準定位的痛點，於是把AR LBS透過AI 的結合使定位為更精準，讓民眾能更方便找到目的地資訊，降同時體驗到科技與生活的結合。

民眾掃描場域QR Code，即能進行AR 導覽。（攝影/蔡子量）

台灣實境科技創新發展協會施行長楊淑鈴表示，科技的運用在文化觀光客場域上扮演了非常重要的角色，其中包括了如何運用科技去進行展覽，導覽，找尋地點等，很高興北流持此能導入AR讓民眾生活更便利。AI 技術專家，中華民國電腦學會副祕書長、國立宜蘭大學夏至賢博士表示，現今，人們對於手機辦公的依賴度非常高，但無奈的定位系統大多數是依靠GPS，在戶外會有飄移無法準確的問題，因此特加入AI技術到AR LBS系統，以望提供更精準的地位。

北流在重要的十個參觀或入口點，擺放AR 導覽點位，包含北流主要場館例如表演廳、產業區、文化館、戶外表演空間出入口，以及鄰近捷運站、公車站牌皆有設點，民眾只須拿起手機掃描場域中的 QR Code，即能瀏覽場館與周圍地標資訊，且可透過 GPS 座標、LBS AR 導航指引至目標點位進行 AR 導覽，不用再擔心迷路找不到會面點，「只要一支可連網的手機即可進行」的便利性，更充分實踐了「科技生活化，生活科技化」理念的生活。